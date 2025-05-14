Дружина зірки "Ліги сміху" Віктора Розового подала на розлучення через його зради: "Рік був пеклом"

Віктор Розовий із дружиною

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Український комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий розлучається з дружиною Ольгою через рік після одруження.

Про це повідомила обраниця гумориста в Instagram. Ольга зазначила, що вони з Віктором Розовим подали заяву на розірвання шлюбу. Вже через місяць пара отримає свідоцтво про розлучення. Ольга також шокувала причиною цього рішення. Дружина Віктора Розового говорить, що вони розлучаються через його зради в стосунках. Пара намагалася вберегти шлюб та навіть ходила на сеанси психотерапії. Однак це виявилося марним.

"Будьте певні, цей рік був пеклом для обох, більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старались: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагались бути поруч, бути підтримкою. Приймати не одну, а одразу дві нові реальності - виснажливо. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою", - написала Ольга.

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Допис дружини Віктора Розового / © instagram.com/oliamerzlikina

Більше подробиць дружина Віктора Розового розкривати не стала. Вона зазначила, що вони домовилися про мирову угоду та вирішили не вдаватися в деталі розлучення. Також Ольга запевнила, що всі кошти, які збирала на лікування Віктора Розового після тяжкого поранення на фронті, вже переказала на його рахунок, а також показала відповідні документи.

Допис дружини Віктора Розового / © instagram.com/oliamerzlikina

Зазначимо, Віктор Розовий одружився з Ольгою у березні 2024 року. Того ж місяця гуморист отримав тяжке поранення на фронті, через яке переніс низку хірургічних втручань. Наразі Розовий пересувається на кріслі колісному та продовжує відновлюватися після поранення.