- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 220
- Час на прочитання
- 1 хв
Дружина зірки "Сутінків" Роберта Паттінсона вперше повністю показала їхню півторарічну доньку
Дівчинка вже неабияк підросла.
Британська співачка та акторка Сьюкі Вотергаус вперше повністю показала свою доньку від зірки «Сутінків», англійського актора Роберта Паттінсона.
У пари народилася дитина ще в березні 2024 року. Однак знаменитості не з тих, хто залюбки діляться подробицями особистого життя. Звісно ж, вони тримають подалі від сторонніх очей свою донечку. Однак Сьюкі Вотергаус зробила виняток.
Знаменитість у своєму Instagram поділилася серією світлин, які були зроблені під час її концертів. На одному з кадрів Вотергаус засвітилася з півторарічною донечкою. Вони позували перед об’єктивом фотокамери в гримерці. На кадрі можна розгледіти, як донечка подружжя вже неабияк підросла. Щоправда, дівчинка позувала зі спини, тож її обличчя не видно.
Зазначимо, Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус перебувають в стосунках від 2018 року. У грудні 2023-го стало відомо, що пара заручилася. Вже в березні 2024-го у знаменитостей народилася первістка. На початку 2025 року з’явилась інформація, що закохані таємно зіграли весілля.
Нагадаємо, нещодавно український кліпмейкер Алан Бадоєв показав рідкісне фото з донькою. На кадрах можна помітити, який зараз вигляд має 20-річна Лоліта.