Дружина зірки "Сутінків" Роберта Паттінсона вперше повністю показала їхню півторарічну доньку

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Британська співачка та акторка Сьюкі Вотергаус вперше повністю показала свою доньку від зірки «Сутінків», англійського актора Роберта Паттінсона.

У пари народилася дитина ще в березні 2024 року. Однак знаменитості не з тих, хто залюбки діляться подробицями особистого життя. Звісно ж, вони тримають подалі від сторонніх очей свою донечку. Однак Сьюкі Вотергаус зробила виняток.

Знаменитість у своєму Instagram поділилася серією світлин, які були зроблені під час її концертів. На одному з кадрів Вотергаус засвітилася з півторарічною донечкою. Вони позували перед об’єктивом фотокамери в гримерці. На кадрі можна розгледіти, як донечка подружжя вже неабияк підросла. Щоправда, дівчинка позувала зі спини, тож її обличчя не видно.

Сьюкі Вотергаус з донькою від Роберта Паттінсона / © instagram.com/sukiwaterhouse

Зазначимо, Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус перебувають в стосунках від 2018 року. У грудні 2023-го стало відомо, що пара заручилася. Вже в березні 2024-го у знаменитостей народилася первістка. На початку 2025 року з’явилась інформація, що закохані таємно зіграли весілля.

