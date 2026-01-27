Дружину Анатолія Антоліча оштрафувала поліція: зірка обурився причиною і заговорив про суд

Анатолій Анатоліч з дружиною / © instagram.com/yulattt

Реклама

Український телеведучий Анатолій Анатоліч різко відреагував на дії поліції після того, як його дружину Юлу зупинили на дорозі та виписали штраф.

В Instagram зірка повідомив, що причиною стало нібито забруднення номерного знака автомобіля, коли жінка прямувала на прощання з загиблим захисником України. За словами шоумена, ситуація його шокувала не через суму штрафу, а через сам факт такого рішення в нинішніх умовах без води, світла й тепла.

«Щойно мою дружину зупинила поліція й оштрафувала за забруднений номерний знак. Чесно кажучи, я очманів. Моя дружина їхала на прощання з Героєм, не перевищувала швидкість. GPS не працює через тривогу. Вони їдуть за нею й зупиняють, виписують штраф. Справа не у тисячі гривень, а як це можливо зараз? Мене не було там поруч, бо це була б інша розмова й відстоював би свої права. Я звичайно заплатив, але буду подавати до суду. Для мене це принципово», — розповів обурений шоумен.

Реклама

Допис Анатолія Анатоліча про дружину Юлу / © instagram.com/anatoliyanatolich

Ведучий також підкреслив, що не користується жодними привілеями та не вважає себе «недоторканним» на дорозі. За його словами, в умовах негоди на дорогах і передмістя Києва ідеально чистий номер — радше виняток, ніж правило. До того ж авто родини — електричне й було майже без заряду через відключення світла.

«Я не якийсь там привілейований, але скажіть мені, в таку погоду з такими дорогами в передмісті, куди Юла добиралася годину по цим дорогам, очевидно, що авто буде дуже брудне. Авто електричне. Ледь заряджене через відключення світла. Юла мені до цього дзвонить і каже що їде без пічки, щоб вистачило. Чи ви думаєте поліцейський протер дівчині номер? Ні. Виписав штраф на 1000 грн і відпустив далі з брудним номером. Їдьте на похорони, шановна. Ми вас не затримуємо. Огидне відчуття всередині від такого. Зараз як ніколи», — заявив ведучий.

Допис Анатолія Анатоліча про дружину Юлу / © instagram.com/anatoliyanatolich

Сама Юла в коментарях підтвердила слова чоловіка й зазначила, що в будинку не було ні світла, ні води, а дороги перетворилися на суцільне болото. Вона зізналася, що навіть якби помила авто, за кількасот метрів номер знову міг би бути брудним.

«Води вдома немає. Світла немає. Насос водяний не тягне генератор. На вулиці просто каша. В який момент я повинна була зрозуміти, що він взагалі брудний настільки, що тягне на штраф. Зараз така ситуація в країні», — написала Юла.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно російська акторка Тетяна Лазарєва висловилася про обстріли України й засудила дії окупантів, які нищать інфраструктуру. Зірка показала, як допомогла українським дітям.