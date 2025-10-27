ТСН у соціальних мережах

Дружину Григорія Решетніка запідозрили у вагітності четвертою дитиною

Користувачі вважають, що Христина при надії.

Валерія Сулима
Григорій Решетнік із дружиною

Григорій Решетнік із дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

Дружину українського ведучого Григорія Решетніка запідозрили у вагітності четвертою дитиною.

Так, блогерка Христина опублікувала доволі цікавий допис в Instagram. Зокрема, обраниця шоумена поділилася секретом міцних стосунків. За словами Христини, за всі роки, що вони з чоловіком разом, їм завжди цікаво одне з одним.

Григорій Решетнік із дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

Григорій Решетнік із дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

Допис дружина Решетніка доповнила серією світлин. На кадрах ведучий та його кохана позували серед чималої кількості букетів з рожевих троянд. Та користувачі звернули увагу на декілька цікавих деталей. На окремих фото Христина обережно трималась за животик, так, ніби вона при надії. Юзери запідозрили, а чи не вагітна блогерка дівчинкою, оскільки кімната була просто заповнена саме рожевими квітами.

Дружина Григорія Решетніка / © instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина Григорія Решетніка / © instagram.com/kristina_reshetnik

  • Христино, помітила ручки біля животика на фото. Ви при надії?

  • Це все на честь дівчинки. Рожеві троянди, обличчя, що сяють! Нарешті!

  • Судячи з фото, можна зрозуміти, що ви - при надії! Якщо це дійсно так, вітаю! Такі батьки - дійсно приклад для своїх діточок!

Зазначимо, Решетніки наразі не коментують чуток. Однак подружжя нещодавно інтригувало народженням четвертої дитини. Наразі закохані виховують трьох синів.

