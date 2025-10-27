Дружину Григорія Решетніка запідозрили у вагітності четвертою дитиною

Григорій Решетнік із дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

Дружину українського ведучого Григорія Решетніка запідозрили у вагітності четвертою дитиною.

Так, блогерка Христина опублікувала доволі цікавий допис в Instagram. Зокрема, обраниця шоумена поділилася секретом міцних стосунків. За словами Христини, за всі роки, що вони з чоловіком разом, їм завжди цікаво одне з одним.

Допис дружина Решетніка доповнила серією світлин. На кадрах ведучий та його кохана позували серед чималої кількості букетів з рожевих троянд. Та користувачі звернули увагу на декілька цікавих деталей. На окремих фото Христина обережно трималась за животик, так, ніби вона при надії. Юзери запідозрили, а чи не вагітна блогерка дівчинкою, оскільки кімната була просто заповнена саме рожевими квітами.

Христино, помітила ручки біля животика на фото. Ви при надії?

Це все на честь дівчинки. Рожеві троянди, обличчя, що сяють! Нарешті!

Судячи з фото, можна зрозуміти, що ви - при надії! Якщо це дійсно так, вітаю! Такі батьки - дійсно приклад для своїх діточок!

Зазначимо, Решетніки наразі не коментують чуток. Однак подружжя нещодавно інтригувало народженням четвертої дитини. Наразі закохані виховують трьох синів.