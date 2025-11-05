- Дата публікації
Дружину Остапчука назвали "коханкою": Полтавська розкрила, в якому статусі він був на початку їхніх стосунків
Катерина Полтавська розповіла, коли насправді почався їхній роман.
Дружину українського ведучого Володимира Остапчука назвали "коханкою".
Сталося це після того, як блогерка Катерина Полтавська підтримала співачку Юлію Думанську, до чоловіка якої залицялась психологиня. Обраниця шоумена у своєму Telegram-каналі дала чітко зрозуміти, що для неї така поведінка не є припустимою.
У коментарях об'явилась й сама психологиня. Вона дорікнула, що, мовляв, Катерина Полтавська й сама закрутила роман із Володимиром Остапчуком, коли той був одружений: "Запитайте у власниці цього Telegram-каналу, одружені чоловіки - це теж її спеціалізація".
Катерина Полтавська не стала мовчати та розставила всі крапки над "і". Блогерка зазначила, що на момент початку їхніх стосунків ведучий вже був самотній і подав документи на розлучення.
"Коли ми познайомилися з чоловіком, він вже жив сам і подав документи на розлучення", - відповіла блогерка.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук та Катерина Полтавська святкували третю річницю стосунків. Блогерка хизувалась розкішним подарунком, який отримала від чоловіка з нагоди особливої дати в їхньому сімейному житті.