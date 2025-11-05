Дружину Остапчука назвали "коханкою": Полтавська розкрила, в якому статусі він був на початку їхніх стосунків

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/poka.tya

Дружину українського ведучого Володимира Остапчука назвали "коханкою".

Сталося це після того, як блогерка Катерина Полтавська підтримала співачку Юлію Думанську, до чоловіка якої залицялась психологиня. Обраниця шоумена у своєму Telegram-каналі дала чітко зрозуміти, що для неї така поведінка не є припустимою.

У коментарях об'явилась й сама психологиня. Вона дорікнула, що, мовляв, Катерина Полтавська й сама закрутила роман із Володимиром Остапчуком, коли той був одружений: "Запитайте у власниці цього Telegram-каналу, одружені чоловіки - це теж її спеціалізація".

Катерина Полтавська не стала мовчати та розставила всі крапки над "і". Блогерка зазначила, що на момент початку їхніх стосунків ведучий вже був самотній і подав документи на розлучення.

"Коли ми познайомилися з чоловіком, він вже жив сам і подав документи на розлучення", - відповіла блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук та Катерина Полтавська святкували третю річницю стосунків. Блогерка хизувалась розкішним подарунком, який отримала від чоловіка з нагоди особливої дати в їхньому сімейному житті.