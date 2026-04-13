ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1460
Час на прочитання
1 хв

ДТП з Тарасом Цимбалюком у Києві: у поліції роз'яснили, що насправді сталося

Патрульні прокоментували ДТП за участю артиста.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

У патрульній поліції Києва прокоментували ДТП, в яке потрапив український актор Тарас Цимбалюк.

Правоохоронці повідомили, що вночі отримали виклик про аварію, що сталась у Подільському районі столиці. Коли патрульні прибули на місце події, то виявили, що автівка Range Rover зіткнулась з двома припаркованими Hyundai та Mazda. На щастя, постраждалих не було.

Поліцейські з'ясували обставини ДТП. Саме водій Range Rover не впорався з керуванням. Зазначається, що чоловік спочатку пішов з місця події, але згодом повернувся та визнав провину. У поліції також підтвердили, що у авто дійсно був присутній Тарас Цимбалюк, проте він був пасажиром.

Авто, в якому був Тарас Цимбалюк, потрапило в ДТП / © t.me/RBC_ua_news

Зазначимо, вранці 13 квітня з'явилась інформація, що Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП. Автіка була актора, проте за кермом був не він. Спочатку артист утримувався від коментарів, але згодом вийшов на зв'язок та пояснив, що сталося. За словами Цимбалюка, він був на Великдень у батьків, де випив алкоголь, тож передав авто тверезому товаришу Роману, який і мав відвезти його до Києва. Проте приятель актора не впорався з керуванням, машину занесло, через що той врізався у припарковані автомобілі.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie