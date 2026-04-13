ДТП з Тарасом Цимбалюком у Києві: у поліції роз'яснили, що насправді сталося

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Реклама

У патрульній поліції Києва прокоментували ДТП, в яке потрапив український актор Тарас Цимбалюк.

Правоохоронці повідомили, що вночі отримали виклик про аварію, що сталась у Подільському районі столиці. Коли патрульні прибули на місце події, то виявили, що автівка Range Rover зіткнулась з двома припаркованими Hyundai та Mazda. На щастя, постраждалих не було.

Поліцейські з'ясували обставини ДТП. Саме водій Range Rover не впорався з керуванням. Зазначається, що чоловік спочатку пішов з місця події, але згодом повернувся та визнав провину. У поліції також підтвердили, що у авто дійсно був присутній Тарас Цимбалюк, проте він був пасажиром.

Реклама

Авто, в якому був Тарас Цимбалюк, потрапило в ДТП / © t.me/RBC_ua_news

Зазначимо, вранці 13 квітня з'явилась інформація, що Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП. Автіка була актора, проте за кермом був не він. Спочатку артист утримувався від коментарів, але згодом вийшов на зв'язок та пояснив, що сталося. За словами Цимбалюка, він був на Великдень у батьків, де випив алкоголь, тож передав авто тверезому товаришу Роману, який і мав відвезти його до Києва. Проте приятель актора не впорався з керуванням, машину занесло, через що той врізався у припарковані автомобілі.