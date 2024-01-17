Дуа Ліпа через два місяці після розриву з бойфрендом закрутила роман з відомим актором

Відома британська співачка Дуа Ліпа після того, як розійшлася з французьким режисером Роменом Гаврасом, довго не була самотньою.

Вже через два місяці після розриву артистка закрутила новий роман. Обранцем 28-річної співачки став 33-річний відомий англійський актор Каллум Тернер, який прославився завдяки ролі у фільмі "Фантастичні звірі".

Каллум Тернер / Фото: Associated Press

Як пише Page Six, чутки про роман парочки з'явилися ще на початку цього року. Днями ж Дуа Ліпа офіційно підтвердила, що вони перебувають у стосунках. Зокрема, співачка прийшла підтримати захід коханого, який відбувся в одному з театрів Санта-Моніки, штат Каліфорнія.

Після цього закохані разом із друзями вирушили на вечерю до ресторану. Утім, у закладі Ліпа та Тернер забронювали собі окремий столик, за яким смакували їжею та насолоджувалися компанією одне одного.

Зазначимо, ще минулого року Дуа Ліпа перебувала у стосунках із французьким режисером. Однак, як стверджують інсайдери, пара розійшлася у листопаді 2022 року.

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