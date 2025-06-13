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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
302
Час на прочитання
2 хв

Дуа Ліпа офіційно заявила про заручини з відомим актором і розкрила їхнє особливе правило

Артистка вже поділилася їхньою історією знайомства та коли відбудеться весілля.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дуа Ліпа

Дуа Ліпа / © Associated Press

Британська популярна співачка Дуа Ліпа офіційно підтвердила заручини з актором Каллумом Тернером, зіркою фільмів "Фантастичні звірі". Вперше чутки про заручини з’явилися наприкінці 2024 року, коли уважні фанати помітили на пальці зірки каблучку з великим діамантом.

Тепер же співачка публічно заявила, що вони дійсно набули статусу наречених. В інтерв'ю British Vogue Дуа розповіла, що Каллум замовив унікальну каблучку спеціально для неї після того, як порадився з її найкращими друзями та сестрою.

"Так, ми заручені. Це дуже хвилююче. Я одержима каблучкою. Вона дуже "моя". Це так прекрасно усвідомлювати, що людина, з якою ти хочеш провести все життя, знає тебе настільки добре", — поділилася артистка.

Дуа Ліпа і Каллум Тернер / © Associated Press

Дуа Ліпа і Каллум Тернер / © Associated Press

До слова, пара не поспішає з організацією весілля. Дуа хоче завершити тур, а Тернер зайнятий зніманнями. Щоправда, співачка все ж не відкидає того, що у майбутньому ще організує свято та одягне весільну сукню. А поки ж вони насолоджуються подорожами та дотримуються головного правила — не розлучатися на понад два з половиною тижні.

"Ми просто насолоджуємось цим періодом. Я ніколи не була людиною, яка мріяла про весілля. А тепер думаю: "Хм, а що б я вдягла?" – говорить артистка.

Крім того, Дуа поділилася деталями їхнього знайомства. Як виявилося, 2014 року вони обоє бували біля одного й того ж закладу, а 2020-го обидва відвідали ту саму вечірку із годинною різницею. А через рік після короткої зустрічі в ресторані, Дуа вечеряла з другом у Лос-Анджелесі, коли раптово зайшов Каллум.

"Я подумала: "О, це той гарячий хлопець з ресторану". На сто відсотків відчуваю, що ми були створені одне для одного. Це рішення постаріти разом, бачити життя вдвох і бути найкращими друзями назавжди — дійсно особливе почуття", — замилувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко зізналася, хто втрутився в її шлюб з чоловіком і як почалася їхня криза.

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Дата публікації
Кількість переглядів
302
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