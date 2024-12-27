Дуа Ліпа виходить заміж за старшого на п'ять років актора через рік після роману – ЗМІ

Відома британська співачка Дуа Ліпа вперше виходить заміж.

Про новий статус нареченої 29-річної зірки повідомляє видання The Sun. Джерело каже, що Дуа Ліпа таємно заручилася із актором Каллумом Тернером на Різдво. А ось відгуляти заручини вони збираються на Новий рік у колі найближчих у Лондоні.

"Дуа і Каллум добряче вклалися в цю вечірку. Це буде в дуже секретному місці, куди запрошені всі їхні друзі та родини. Це буде новорічна вечірка, яку ніхто ніколи не забуде, особливо Каллум та Дуа", - каже джерело.

Тим не менш, Дуа Ліпа ані спростовує, ані підтверджує слова інсайдерів. Натомість уважні фани у серії її різдвяних фото в instagram помітили цікаву деталь. Зокрема, як на безіменному пальці співачки красується чимала каблучка.

Дуа Ліпа / Фото: instagram.com/dualipa

"Дуа і Каллум дуже закохані і впевнені, що це назавжди. Вони заручені і не можуть бути щасливішими. Дуа пройшла один із найкращих років у своїй професійній кар'єрі, і це вишенька на торті. Каллум – надійна опора для Дуа, і вони чудова пара. Їхня родина та друзі дуже щасливі. Це Різдво було для них особливим", - зазначає інсайдер.

Дуа Ліпа / Фото: instagram.com/dualipa

Дуа Ліпа та Каллум Тернер / Фото: instagram.com/dualipa

Як відомо, обранцем виконавиці є 34-річний актор Каллум Тернер, який старший за неї на п'ять років. Стосунки Дуа підтвердила влітку 2024 року, показавши спільне фото з коханим. Утім, подейкують, що пара разом вже близько року. До слова, артистка почала зустрічатися з актором за декілька місяців після розриву французьким режисером Роменом Гаврасом.

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