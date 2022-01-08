Дудь, Макаревич та Вайкуле: російські зірки, які не бояться критикувати політику Кремля

Історії про зірок зі сміливою громадянською позицією.

Чимало відомих російських артистів переконані, що "творчість - поза політикою".

Втім, деякі не збираються залишатися осторонь, і попри популярність у Росії, не бояться критикувати політику Кремля. Зокрема, Лайма Вайкуле, Андрій Макаревич та Юрій Дудь, йдеться у програмі "Життя відомих людей".

Так, пісні Лайми Вайкуле знали напам’ять десятки мільйонів людей. А саму співачку обожнювали й радо приймали в усіх країнах Східної Європи, найчастіше в Росії, де латвійська зірка давала найбільше концертів. Так було до 2018-го, поки Вайкуле не заявила: в окупованому Росією Криму більше співати не буде.

"Нам заборонено. Нам, європейцям. Я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували", – заявила артистка.

instagram.com/laima_vaikule_official

Вайкуле як громадянка Латвії, послалася на санкції, які Європейський Союз запровадив проти Росії через анексію українського півострова. Тоді ж співачка ще й заявила, що не має жодної ностальгії за Радянським Союзом. І потрапила під шквал критики російських колег.

Нездатен був зрозуміти сміливої позиції Лайми навіть музичний критик, який сам багато років був суддею українського популярного шоу талантів Сергій Сосєдов: "Не слід забувати, що те розкішне життя, яке отримала Лайма, вона одержала лише і винятково завдяки успіху в Росії".

Співачка заявила, мовляв, ніколи не висловлювалася погано про жоден народ. Адже всюди має друзів. Хоча й від своїх принципів не відступила – Вайкуле й донині не виступає в Криму.

"Моя страна сошла с ума а я ничем не могу помочь… Не надо нимбы и крылья растить, надо просто не быть говном", – із такою піснею в ефірі російської радіостанції виступив лідер легендарного гурту "Машина времени" Андрій Макаревич.

У такий спосіб він укотре розкритикував російську владу і її політику за ситуацію на українському Донбасі. Співак ніколи не приховував, що вважає свою країну винною у війні на нашому Сході: "Я всю жизнь подерживал украинский народ".

instagram.com/andrey_makarevich_official

Та неодноразово їздив на підконтрольні Україні території Донбасу підтримати місцевих жителів. Давав там благодійні концерти, кошти за які віддавав дітям, потерпілим від бойових дій.

А от виступи в Криму для нього – теж табу. Кремлівська преса нарекла Макаревича “другом хунти” і внесла до негласного списку зрадників. А в Держдумі пішли ще далі – і запропонували позбавити виконавця державних нагород.

Обурений таким тиском, Макаревич написав відкритого листа до Путіна з проханням "припинити шабаш, який неславить його ім’я". І хоча державних нагород у нього не забрали, але й спокійно жити все ж не дали. Портрет Макаревича розмістили на підлозі Київського вокзалу в Москві. Концерти "Машины времени" кілька разів намагалися зірвати, а організаторам рекомендували не працювати з гуртом. Та попри все, співак не має наміру залишати рідну країну. І виступає й надалі.

"Я дуже сподіваюся що у них все буде добре, тому що люди тут живуть чудові", – поділився зірка.

Компанію Макаревичу в російському "чорному списку" зірок склала й акторка Лія Ахеджакова, яка навчала радянських жінок ходи "від стегна".

instagram.com/liya.akhedzhakova

Ахеджакова від імені Росії взяла на себе відповідальність за збитий над Донецькою областю малайзійський боїнг: "Збили ми. Я - винен, тому що росіянин...".

Тоді ж акторка висловилася відверто проти введення російських військ на територію України та окупації Криму. І, звісно, підтримала колегу по цеху – українського режисера Олега Сенцова, коли його ув’язнили в російській тюрмі: "Це справа серйозна. Це наші відносини з Україною. Які зайшли вже в таку дупу, що вже ніхто звідти не вийде ніколи".

Недивно, що 2018-го російські можновладці проігнорували 80-річний ювілей народної артистки і масово "забули" її привітати. Деякі російські міста відмовилися приймати вистави, де грає акторка. А в соцмережах від імені Лії Меджидівни створювали фейкові акаунти з інформацією, нібито, вона помирає від інсульту. Та найгірше – артистці почали надходити погрози: "Зачепиш нашого Путіна, будеш нюхати не квіточки на нашій дачі, а головешки".

Та Ахеджакова залишається непохитною. Вона й надалі критикує політику Кремля, вимагає у влади відчепитись од опозиціонера Олексія Навального, і підтримує тепер не лише українців, а й білорусів із їхніми протестами проти Олександра Лукашенка.

Не мовчить щодо протестів у Білорусі й Навального ще одна російська знаменитість – відомий блогер-мільйонник Юрій Дудь.

instagram.com/yurydud

Він брав інтерв’ю ледь не у всіх російських зірок: в акторів Олексія Серебрякова та Дмитра Нагієва, співака Леоніда Агутіна, і навіть у політика Володимира Жириновського та пропагандиста Дмитра Кисельова. А арешт головного опозиціонера своєї країни Дудь назвав поверненням у 90-ті. А перед цим нещадно розкритикував російські поправки до Конституції, які дозволяють Путіну бути президентом до 2036-го року. Цей його пост в Instagram назбирав понад мільйон вподобань.