Дует з Позитивом і сльози від емоцій: як минув великий благодійний концерт Наді Дорофєєвої у Києві

2 грудня у Києві відбувся великий благодійний концерт Наді Дорофєєвої. Співачці вдалося зібрати повний зал слухачів у Stereo Plaza.

Початок концерту затягнувся аж на годину через велику кількість шанувальників, які прийшли почути спів Дорофєєвої. Серед зіркових гостей були помічені гурт TVORCHI та тревел-блогер Антон Птушкін.

Метою концерту артистки став збір коштів на відбудову житла для волонтерського руху "Добробат", а особливими гостями заходу стали працівники енергетичної інфраструктури, які щодня відновлюють світло для мільйонів українців.

Концерт Наді Дорофєєвої / Фото: ТСН.ua

У холі гостей зустрічала картина Дорофєєвої, яку артистка намалювала під час знімань кліпу "Крапають". Полотно було поділено на шість частин. Перед початком концерту усі охочі могли задонатити за QR-кодом будь-яку суму для "Добробату" та стати учасникам розіграшу двох частин картини.

На "розігріві" порадувала фанів молода співачка Лілу45, яка виконала декілька своїх українськомовних пісень та створила для глядачів у залі танцювальний настрій.

Концерт Наді Дорофєєвої / Фото: ТСН.ua

Поява Наді на сцені викликала справжній шквал емоцій в шанувальників. Зірка розпочала свій виступ з хіта "різнокольорова", який під час війни переспівала українською. Співачка прикула увагу усіх глядачів коротким топом, прикрашеним сіткою з блискучих камінців, та джинсами оверсайз.

Після першої пісні Надя звернулася до шанувальників і зізналася, що до виходу на сцену переживала, що концерт може не відбутися.

Концерт Наді Дорофєєвої / Фото: ТСН.ua

"Ми усі були налякані новинами. Але я хочу, аби сьогодні ми на деякий час забули про той жах, який ми зараз усі відчуваємо. Я дуже хочу і прошу вас танцювати, якщо сумно і сумні пісні - плачте, давайте залишимо всі емоції сьогодні тут, у цьому залі", - сказала зі сцени артистка.

Далі Дорофєєва виконала декілька своїх пісень з нового українськомовного альбому "сенси". Фани вирішили влаштувати для артистки сюрприз, який дуже зворушив виконавицю - під час пісні "У твоїй душі" вони підняли догори таблички, на яких було написано, що для кожного з них має сенс, а також дитячі фото Наді.

Концерт Наді Дорофєєвої / Фото: ТСН.ua

У свою чергу зірка також приготувала сюрприз для прихильників та заспівала декілька нових пісень. Одна з них дуже розчулила слухачів, адже Надя описала у ній усі переживання жінок, які зараз чекають своїх коханих з передової. Також поміж них прозвучали і російськомовні хіти виконавиці, які вона написала ще до початку повномасштабної війни.

Концерт Наді Дорофєєвої / Фото: ТСН.ua

У середині концерту відбувся ще один довгоочікуваний сюрприз від співачки – вона розіграла ту саму картину, що зустрічала глядачів у холі. Переможцями стали два хлопці – і на диво, обидва Романи – їх співачка запросила на сцену на особисто подарувала дві частини свого малюнку.

Найзворушливішим моментом усього благодійного вечора став кавер на пісню "Люди як кораблі" Кузьми Скрябіна. На екрані з’явилися архівні кадри, на яких ще молодий Кузьма оголошував виступ дівчинки Наді з Сімферополя, яка підкорила сцену проєкту "Шанс".

Концерт Наді Дорофєєвої / Фото: ТСН.ua

Виконуючи пісню, ані Надя, ані фани не могли стримати емоцій. Зал в унісон співав знайомі рядки разом із артисткою та тримав яскраві ліхтарики.

Завершилася пісня також архівним відео, де у авто "Шансу" подарувала Кузьмі ляльку на згадку про себе.

Концерт Наді Дорофєєвої / Фото: ТСН.ua

Шанувальники від самого початку чекали, що на сольному концерті Дорофєєва все ж заспіває з кимось у дуеті. Багато хто очікував побачити на сцені поруч із зіркою її бойфренда Мішу Кацуріна. Але гостем на сцені став експартнер співачки з гурту "Время и Стекло" Позітів.

"Зараз на сцену вийде людина, яка зіпсувала 10 років мого життя. Це не Потап, і навіть не Дантес", - жартома представила свого друга Надя.

Концерт Наді Дорофєєвої / Фото: ТСН.ua

Разом ексдует виконав свій хіт "Дим". Навіть після розпаду колективу Надя та Позітів почувалися на сцені весело і комфортно, що нагадало фанам про незабутні часи "Время и Стекло". У кінці пісні Позітів опустився на коліна та ніжно обійняв свою партнерку.

Останньою зі своїх пісень Дорофєєва виконала дуетний хіт, який записала із Артемом Пивоваровим "Думи мої, думи". Трек вже настільки полюбився слухачам, що кожний рядок у залі фани підспівували виконавиці.

Концерт Наді Дорофєєвої / Фото: ТСН.ua

Грандіозним фіналом сольного благодійного концерту Наді Дорофєєвої стало виконання гімну України. Артистка неймовірно проникливо заспівала головну пісню нашої країни та прокричала зі сцени "Слава Україні".

Концерт Наді Дорофєєвої / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва дала відверте інтерв'ю сайту ТСН.ua, у якому більше детально розповіла про свої благодійні концерти, а також поділилася подробицями особистого життя.

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