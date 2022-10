Дуети українських виконавців зі світовими зірками: Coldplay та Вакарчук, Kalush та The Rasmus

Від початку повномасштабної війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія, світові знаменитості підтримують українців.

Популярні зірки висловлюють на публіці слова підтримки, збирають кошти на благодійну допомогу, одягаються в синьо-жовті кольори. Деякі ж світові виконавці вирішують показати свою солідарність з українським народом музикою. Так, артисти разом з українськими співаками випускають пісні, які розривають всі чарти, а також на концертах співають разом.

Редакція ТСН.ua зібрала добірку всесвітньовідомих знаменитостей, які заспівали разом з українськими артистами.

Настя Каменських і Black Eyed Peas

Українська виконавиця та всесвітньовідомий гурт Black Eyed Peas разом виступили у США на Latin American Music Awards 2022, одній із головних музичних премій. Музиканти відкрили подію піснею колективу Where is the love. Їхній виступ був особливим і вкрай важливим, адже був присвячений українському народу, який героїчно захищає свою землю від російських окупантів.

На відкритті премії виступали й інші світові знаменитості. Фронтмен гурту Will.i.am, який теж висловив свою солідарність з українським народом. Репер інтегрував у пісню гасло Pray for Ukraine, а тим часом масштабний виступ супроводжувався емоційними кадрами жахливої війни та постраждалими мирними жителями у розбомблених містах.

"Антитіла" і Ед Ширан

Українці випустили з британським музикантом потужний трек 2Step, який одразу ж став популярним у Мережі. Саме Ед Ширан запропонував "Антитілам" попрацювати разом. Тож артисти випустили римейк пісні з останнього альбому британського виконавця, у якому Тарас Тополя співає українською.

Музиканти встигли зробити кліп до композиції. У відео, який знімали в Ірпені, Києві, а також у Харківській області, присутні шокувальні кадри війни та зворушлива особиста історія Тараса Тополі. Всі кошти з монетизації відео на YouTube, а також з роялті артисти переказали на благодійність.

До речі, цілком можливо, що світ побачить ще одну спільну композицію Еда Ширана з "Антитілами". Музиканти вже обговорили подальші творчі плани.

Тарас Тополя і U2

Дует музикантів став справжньою несподіванкою, і тут не обійшлося без британського співака Еда Ширана. Зокрема, Ед дав номер мобільного телефону Тополі Боно з U2. Той, своєю чергою, зателефонував Тарасу та запропонував разом виступити.

Імпровізований номер музиканти представили у столичній підземці на станції метро Хрещатик. Вони разом виконали пісню Stand by.

Соліст гурту U2 заспівав просто на станції метро "Хрещатик"

Kalush Orchestra і The Rasmus

Музиканти познайомилися у Турині під час музичного конкурсу "Євробачення-2022". The Rasmus настільки сподобалася творчість Kalush Orchestra, що вони запропонували їм випустити спільну композицію. І ось нещодавно нарешті вийшов довгоочікуваний трек. Артисти записали коллаборацію на хіт The Rasmus - In The Shadows. Композиція у новій версії отримала назву - In The Shadows Of Ukraine. У пісні присутнє поєднання традиційного українського фольку, хіп-хопу та року.

До речі, на цьому співпраця колективів однозначно не закінчується. Попереду на фанів чекає чимало сюрпризів від музикантів.

Андрій Хливнюк і Pink Floyd

Відео, де соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зі зброєю у руках співає на порожній Софіївській площі "Ой, у лузі червона калина", приголомшило рокерів. Тож Девід Гілмор, лідер Pink Floyd, вирішив підтримати українців, які героїчно захищають країну від загарбників. Так, артист зібрав усіх музикантів колективу, аби випустити першу за 28 років спільну пісню. Загалом, у композиції, яка отримала назву Hey Hey Rise, звучить вокал Хливнюка, а учасники Pink Floyd супроводжують його спів інструментальною музикою.

Кліп музикантів на композицію теж особливий. У відео містяться кадри війни в Україні. До речі, всі кошти від продажів пісні відправлені на гуманітарну допомогу українцям.

Святослав Вакарчук і Coldplay

Британський гурт Coldplay на чолі з Крісом Мартіном активно підтримує на своїх концертах Україну. Під час виступу у Брюсселі соліст колективу вийшов на сцену з синьо-жовтими стрічками на зап'ясті. У Варшаві Coldplay українською мовою виконав хіт "Океану Ельзи" - "Обійми". А от у Бельгії на сцені з рокерами неочікувано виступив й сам Святослав Вакарчук. У музичному супроводі Coldplay Вакарчук виконав той самий ліричний трек "Обійми".

Jerry Heil, alyona alyona та Ela

Виконавиці Jerry Heil і alyona alyona вирішили показувати світу українську народну культуру. Задля цього артистки почали випускати фіти з іноземними музикантами. Перший їхній спільний трек вийшов з німецькою співачкою Ela. Тоді вони разом потужно заспівали композицію під назвою #KUPALA. Також артистки одразу представили захопливий кліп на пісню. У ролику присутні фрагменти з українськомовного фільму "Вечір на Івана Купала", знятий на студії Довженко ще 50 років тому.

