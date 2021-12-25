Дурнєв порівняв Нікітюк з тупою крадійкою зі скандального серіалу від Netflix

Дурнєв порівняв Нікітюк з тупою крадійкою зі скандального серіалу від Netflix

Блогер знову негативно висловився щодо ведучої.

Відомий український шоумен та блогер Олексій Дурнєв іноді може надто гостро пожартувати над українською телеведучою Лесею Нікітюк.

Цього разу Олексій порівняв Лесю з персонажем серіалу "Емілі в Парижі" Петрою, яку творці стрічки зобразили тупою киянкою-крадійкою. До слова, чимало українців були обурені таким образом.

Втім, у сторіз на своїй сторінці в Instagram Олексій написав, що в серіалі від Netflix показали Лесю Нікітюк.

"Всі кенселять Netflix через те, що там показали Лесю Нікітюк", - пожартував блогер.

Олексій Дурнєв образив Лесю Нікітюк / instagram.com/aleksey_durnev

Леся поки ще не відреагувала на такі образливі слова Олексія, втім вона однозначно вигадає оригінальний спосіб, як відповісти Дурнєву.

Зазначимо, блогер та ведуча вже давно конфліктують. Спочатку Леся образилася на те, що Олексій висміював її в своєму шоу на YouTube. Пізніше Нікітюк не сподобалися закиди Дурнєва, що вона негарна через зріст.

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