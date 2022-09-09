Дурнєв про те, чому варто вчити українську з викладачем: "В нас у всіх, хто зі сходу, ще живе така маленька Юлька Тимошенко"

В інтерв'ю "Життю відомих людей" Олексій Дурнєв розповів про роботу під час війни, рідних і плани на майбутнє.

Олексій Дурнєв, відомий український блогер, коментатор шоу "Богиня шопінгу" на ТЕТ, ексклюзивно розповів інфотейнмент шоу про життя відомих особистостей ЖВЛ, як перейшов на українську, де його родина перебуває зараз і поділився планами на майбутнє.

Олексій зараз активно бореться на інформаційному фронті, закликає підписників і глядачів відмовлятися від усього російського та не падати духом:

"Я, як і всі, думаю, що потроху звик до того, що відбувається. До сирен, тривог. На допомозі. На тому, що треба концентруватися на перемозі. Боротися на своєму фронті", — пояснив Дурнєв.

Блогер став одним із перших серед своїх колег, хто повністю перейшов на українську, та саме цим отримав ще більше схвалення серед аудиторії:

"Навпаки, люди підписуються. Бо якось так вийшло, що я один із перших серед російськомовних українських блогерів перейшов на українську. І подав приклад якийсь. І я думаю, що людям це сподобалося. І вони вирішили підписатися", — розповів Олексій.

Олексій Дурнєв: Прошу відомих людей записати відеозвернення для бабусі

Дурнєв рекомендує всім, хто намагається заговорити українською, взяти 5-10 уроків у викладача мови.

"Хочу порекомендувати кожному спробувати хоча б 5-10 уроків взяти саме з викладачем. В нас у всіх, хто зі сходу України, ще живе така маленька Юлька Тимошенко і вона іноді прокидається і говорить українською, але з такою вимовою, східною", - сказав Дурнєв.

Також Льоша розповів, як його команда теж перейшла на державну:

"Вони зараз у процесі теж. Коли в нас є знімання, я з'являюся там за годину, за дві. На майданчику в нашій студії за правилами всі мають з цього моменту говорити лише українською. Бо це полегшує самі знімання. І ще всі говорять українською в нашому офісі щоп'ятниці. А хто говорить русизми — отримує штраф 10 гривень".

Дурнєв не просто не припинив працювати, а й створив нове шоу, відкрив свій Telegram-канал під красномовною назвою "Боже, яке кончене", де висміюється руський мір, а також він продовжує дивитися сторіз. Часто — у компанії інших зірок. Одним із гостей шоу несподівано став його тезка — одіозний політик і теж знаний блогер Олексій Арестович.

"Насправді він формує такі враження через свої виступи, які ти бачиш, поспілкувавшись особисто. В знайомстві. Тобто, немає, що він на екрані одна людина, а в житті інша. Але я хочу підкреслити, що ми провели разом три години на зніманнях. І поза зніманнями не спілкувались", — поділився своїми враженнями від спілкування з політиком Льоша.

У Дурнєва є бабуся, якій він підіймає настрій відеопривітаннями відомих людей, які збирає сам.

Зараз його батьки живуть у сусідньому під'їзді з бабусею, в невеличкому селі біля Ворзелю. Як відомо, саме звідти його батьки навідріз відмовлялися виїздити у перші дні великого вторгнення. Дурнєву довелося їх буквально вмовляти.

Олексій Дурнєв ще на початку війни пообіцяв, що після перемоги не просто навідається до рідного міста Маріуполя, а й сприятиме його відбудові:

"Я хочу створити якийсь фонд чи щось таке. Запросити туди відомих маріупольців. Ми щось вигадаємо. Воно спрацює".

Свою думку з цього приводу він не змінив і досі, хоча місто біля моря наразі не українське:

"Я не втратив надію, звісно. Якщо уявити, що весь процес звільнення півдня — це комп'ютерна гра, то перший левел — це Херсон. Потім — Мелітополь, Бердянськ, Можливо, Крим одразу. І бос — це Маріуполь".

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