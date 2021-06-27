Дурнєв зізнався, як реагує на оголені фото, які йому надсилають прихильниці

Дурнєв зізнався, як реагує на оголені фото, які йому надсилають прихильниці

Також шоумен поділився, чому не став новим "Холостяком".

Відомий український шоумен та блогер Олексій Дурнєв користується популярністю серед протилежної статі.

Так, у програмі "Світське життя" зірка Мережі зізнався, що йому частенько дівчата надсилають в особисті повідомлення свої оголені фото. Ведучий поділився, як реагує на такі SMS.

"Кохання від цього більше не стає. Відповідаю коли як. Якщо красиве фото – відповідаю", – зізнався Дурнєв.

Також шоумен поділився, чому не став новим "Холостяком".

"Я настільки закоренілий холостяк, що взагалі не вірю, що таке може статися. І якби це сталося, і ще й на телебаченні – це була б справжня казка, знята телекамерами", – відповів блогер.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова пояснила, чому публікує оголені фото. Співачка також розповіла, хто робить їй пікантні світлини.

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