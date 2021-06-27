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Дурнєв зізнався, як реагує на оголені фото, які йому надсилають прихильниці

Дурнєв зізнався, як реагує на оголені фото, які йому надсилають прихильниці

instagram.com/svitsketv

Також шоумен поділився, чому не став новим "Холостяком".

Відомий український шоумен та блогер Олексій Дурнєв користується популярністю серед протилежної статі.

Так, у програмі "Світське життя" зірка Мережі зізнався, що йому частенько дівчата надсилають в особисті повідомлення свої оголені фото. Ведучий поділився, як реагує на такі SMS.

"Кохання від цього більше не стає. Відповідаю коли як. Якщо красиве фото – відповідаю", – зізнався Дурнєв.

Також шоумен поділився, чому не став новим "Холостяком".

"Я настільки закоренілий холостяк, що взагалі не вірю, що таке може статися. І якби це сталося, і ще й на телебаченні – це була б справжня казка, знята телекамерами", – відповів блогер.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова пояснила, чому публікує оголені фото. Співачка також розповіла, хто робить їй пікантні світлини.