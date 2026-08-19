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"Дуже болісна і невимовна втрата": на фронті загинув відомий український музикант Віталій Капранов
На війні обірвалося життя музиканта Віталія Капранова, який захищав Україну від російських окупантів.
Відомий український музикант та учасник гурту «Квіткіс» Віталій Капранов загинув на війні
Сумну новину повідомили на сторінці колективу у Instagram. Музикант захищав країну від російських окупантів у складі 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». На жаль, життя Віталія Капранова обірвалося. Обставини загибелі музиканта наразі не розголошуються.
«Віталік загинув… Важко це писати і неможливо усвідомити. Дуже болісна і невимовна втрата для всіх нас. Хто знає Віталіка — підтвердить, що це найсвітліша, найпозитивніша, найщиріша людина, сповнена креативності, цікавих ідей і жаги до всього чого тільки можна. Ми ніколи не зможемо сказати про нього у минулому часі, але і не зможемо більше з ним пограти музику, познімати кліпи, відірватись на концертах, зустрітись випити й поговорити», — йдеться у заяві колективу.
Гурт «Квіткіс» говорить, що про дату та місце прощання з Віталієм Капрановим оголосять пізніше. Тим часом користувачі у коментарях вшановують пам’ять музиканта, який загинув, захищаючи країну від російських окупантів.
«Будь ласка, памʼятайте його і любіть його. Він всіх вас любив. І помоліться за нього своїм богам. Вєталь, ти назавжди з нами. До зустрічі, друже, брате… А поки — відпочинь від цього всього…», — йдеться в заяві колективу.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на фронті загинув український артист Анатолій Ткач. Музикант захищав Україну у складі 79-ї десантно-штурмової бригади.