"Дуже болісна і невимовна втрата": на фронті загинув відомий український музикант Віталій Капранов

Віталій Капранов / © instagram.com/kvitkismusic

Реклама

Відомий український музикант та учасник гурту «Квіткіс» Віталій Капранов загинув на війні

Сумну новину повідомили на сторінці колективу у Instagram. Музикант захищав країну від російських окупантів у складі 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». На жаль, життя Віталія Капранова обірвалося. Обставини загибелі музиканта наразі не розголошуються.

Реклама

«Віталік загинув… Важко це писати і неможливо усвідомити. Дуже болісна і невимовна втрата для всіх нас. Хто знає Віталіка — підтвердить, що це найсвітліша, найпозитивніша, найщиріша людина, сповнена креативності, цікавих ідей і жаги до всього чого тільки можна. Ми ніколи не зможемо сказати про нього у минулому часі, але і не зможемо більше з ним пограти музику, познімати кліпи, відірватись на концертах, зустрітись випити й поговорити», — йдеться у заяві колективу.

Реклама

Віталій Капранов / © instagram.com/kvitkismusic

Гурт «Квіткіс» говорить, що про дату та місце прощання з Віталієм Капрановим оголосять пізніше. Тим часом користувачі у коментарях вшановують пам’ять музиканта, який загинув, захищаючи країну від російських окупантів.

«Будь ласка, памʼятайте його і любіть його. Він всіх вас любив. І помоліться за нього своїм богам. Вєталь, ти назавжди з нами. До зустрічі, друже, брате… А поки — відпочинь від цього всього…», — йдеться в заяві колективу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на фронті загинув український артист Анатолій Ткач. Музикант захищав Україну у складі 79-ї десантно-штурмової бригади.

Новини партнерів