Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Українська акторка Анна Саліванчук публічно дорікнула колишньому чоловікові, народному депутату Олександру Божкову, через його відсутність у житті спільних синів.

Акторка вже не вперше говорить про те, що самостійно займається вихованням Гліба та Микити й забезпечує їхні потреби. Цього разу приводом для емоційного допису став день народження старшого сина. Саліванчук звернулася до чоловіків, які після розлучення залишаються осторонь життя власних дітей, і наголосила: саме дорослі мають першими робити кроки назустріч.

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«Шановні розлучені татусі, якщо ви не розумієте, що несете відповідальність за стосунки з вашою дитиною, то мені дуже шкода. Бо любов і повагу в дорослому житті треба заслужити. Ви маєте першими телефонувати, приїжджати, налагоджувати стосунки, ви, дорослі тати. Зрозумійте, ваш син чи донька дуже чекає спілкування з вами», — зауважила зірка.

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Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Саліванчук також описала, скільки щоденних турбот лягає на плечі матері, яка самотужки виховує дітей. Вона перелічила не лише побутові справи, а й догляд під час хвороби, організацію свят і розв’язання шкільних питань. На цьому тлі акторка обурилася, що деякі батьки не знаходять часу навіть для звичайної розмови із сином чи донькою.

«Такі хороші мами, як я, виховають дитину добре. Але це жахливо. У той момент, коли вночі я збиваю температуру, ранком везу до лікаря, готую бульйон, замовляю торт, розвезти, привезти, батьківські чати, комуналки, школи лікарі… Ви не уявляєте, як багато всього робить мама. А ви просто ігноруєте спілкування?!» — обурилася артистка.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Окремо Анна розповіла про ситуацію у власній родині. За її словами, Божков не телефонував синам протягом двох років. Навіть у день народження Гліб сам намагався зв’язатися з батьком, однак не дочекався відповіді. Хлопчик, як розповіла акторка, сподівався на привітання й запитував маму, чи зателефонує тато.

«На жаль, у моєму випадку тато Гліба два роки не виходив на зв’язок. І тут на день народження Гліб намагається йому шось написати чи зателефонувати, а ні! Навіть не можна сина привітати з днем народження, під’їхати. Він же бачить зі сториз, що у нього температура. Мені так шкода, що дитина чекає і каже: „Як ти думаєш, тато зателефонує?“ Я кажу, що не знаю», — поділилася Саліванчук.

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Анна Саліванчук з дітьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

Пояснюючи свою позицію, Саліванчук також звернулася до законодавства України, яке, за її словами, чітко закріплює рівну відповідальність матері та батька за дитину. Йдеться про те, що піклування про дітей та їхнє виховання є не лише правом, а й обов’язком обох батьків — незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі та чи живуть разом. Цей принцип передбачений Конституцією України, Сімейним кодексом та Конвенцією ООН про права дитини.

Крім того, Анна зауважила, що дитина через вік і психологічний розвиток не може нести таку саму емоційну відповідальність за взаємини, як батьки.

«Провідна відповідальність за якість стосунків з дітьми лежить саме на батьках. Як у психологічному, так і в правовому полі дорослі є ініціаторами, організаторами та головною опорою цих взаємин», — пояснила Саліванчук.

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук влаштувала сюрприз для сина Гліба з нагоди його 11-річчя, проте хлопець не оцінив.

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