Двейн Джонсон назвав Віна Дізеля маніпулятором: "Я не зніматимуся у "Форсажі"

Між акторами розгорівся скандал.

Американський рестлер та актор Двейн "Скеля" Джонсон відмовився зніматися у фільмі "Форсаж-10".

Втім, це не сподобалося зірці Голлівуду Віну Дізелю. Так, актор намагався вмовити свого колегу повернутися до кінофраншизи.

"Не покидай, будь ласка франшизу. Ти маєш зіграти важливу роль. Ніхто, окрім тебе, не зіграє роль Люка Гоббса. Сподіваюся, ти нас підтримаєш", - написав у своєму Instagram Дізель.

Він Дізель / Mark Gurney

Втім, Двейн Джонсон заявив, що він здивований, що його колега опублікував цей допис. Так, актор особисто сказав Віну, що не зніматиметься у новій частині, і це його остаточне рішення.

"У червні минулого року, коли ми з Віном зустрілися особисто, я сказав йому, що не повернуся до франшизи. Це моє остаточне рішення. Однак я пообіцяв, що завжди підтримуватиму акторів і вболіватиму за успіх "Форсажу", - розповів Джонсон в інтерв'ю CNN Entertainment.

Двейн Джонсон / instagram.com/therock

Також Двейн назвав Дізеля маніпулятором через те, що той у пості написав про своїх дітей, а також нагадав про покійного Пола Вокера.

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