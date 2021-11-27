Двейн Джонсон подарував своє авто ветерану ВМС США і довів його до сліз – відео

Двейн Джонсон подарував своє авто ветерану ВМС США і довів його до сліз – відео

Зірка зворушив фанатів своїм вчинком.

Американський рестлер та актор Двейн "Скеля" Джонсон відомий не лише своїми ролями у культових стрічках, а й добрими вчинками.

Так, днями зірка подарував ветерану Військово-морських сил США свій автомобіль. У Лос-Анджелесі знаменитість влаштував сюрприз глядачам, які зібралися подивитися його новий комедійний бойовик "Червоне сповіщення" у кінотеатрі. На прем’єру завітав і Оскар Родрігес.

Актор запросив військового до себе та розповів його історію присутнім.

"Тут є чувак, я дізнався про його історію і був справді приголомшений. Я хочу привернути до нього вашу увагу. Його звуть Оскар Родрігес. Він працює особистим тренером і виступає лідером у своїй церкві. Також він надає підтримку та забезпечує харчуванням жінок, які стали жертвами насильства в сім'ї. Оскар піклується про свою 75-річну маму. Він гордий та скромний ветеран військово-морського флоту і, що найголовніше, добра людина", – повідомив Джонсон.

Потім "Скеля" відвів Родрігеса на стоянку до свого до автомобіля і попросив прочитати записку, яка була на передньому сидінні: "Дякую за службу, брате. Насолоджуйся своїм новим пікапом".

Щойно Оскар це прочитав, сів на асфальт і почав плакати. Потім він обійняв актора і сів за кермо авто, дякуючи зірці за презент.

Шанувальники були зворушені вчинком актора, про що написали у коментарях.

Це неймовірно

Я плачу

Спасибі за цей вчинок

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