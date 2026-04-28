Двейн Скеля Джонсон нібито знову став батьком: реакція дружини здивувала

Двейн Джонсон та Лорен Хашіан / © Associated Press

Реклама

Голлівудський актор Двейн Джонсон, відомий як Скеля, опинився в центрі вірусного фейку про «нове батьківство у 53», який розлетівся мережею через ШІ-зображення.

Історія набрала обертів буквально за кілька годин. У соцмережах почали масово поширювати картинки, де актор разом із дружиною нібито тримає немовлят. Частина користувачів повірила в «сенсацію» і почала вітати пару з поповненням. Інші ж запідозрили підробку, адже фото виглядали надто ідеалізовано. Сам Джонсон на це не реагував. Зате його дружина вирішила не мовчати й перехопила ініціативу.

Лорен Хашіан іронічно прокоментувала ситуацію в Instagram, виклавши скриншоти фейкових новин разом із тими самими зображеннями.

Реклама

«Схоже, у мене народилася дитина в Маямі!»— написала співачка.

Історія Лорен Хашіан

Згодом вона підсилила жарт, опублікувавши ще один «доказ» із двома немовлятами.

«Зробіть так, щоб двоє! У мене було двоє дітей!»— додала зірка.

Історія Лорен Хашіан

Після хвилі реакцій Хашіан пояснила, що просто не втрималася від сарказму і вирішила поділитися цим, «щоб нам усім було приємно посміятися в неділю». Так вона прямо дала зрозуміти: жодного поповнення в родині не було, а історія — черговий приклад того, як легко ШІ вводить в оману.

Реклама

Насправді подружжя виховує двох доньок — Жасмін і Тіану, а також у актора є старша донька Сімона від шлюбу з Дені Гарсією, яка вже будує власну кар’єру.

Новини партнерів