Двейн "Скеля" Джонсон з'явився на публіці одразу з трьома доньками: який вигляд мають діти актора

Двейн "Скеля" Джонсон / © Associated Press

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Голлівудський актор Двейн «Скеля» Джонсон здійснив рідкісний вихід у світ одразу з трьома доньками.

У Лос-Анджелесі відбувся допрем’єрний показ пригодницького фільму «Ваяна», де зірка Голлівуду зіграв головну роль. На заході актор зібрав всю родину, яка його підтримувала. Зокрема, на події поруч із батьком були й його доньки.

Поруч із татом були 10-річна Жасмін та 8-річна Тіана. Вони народились у шлюбі артиста зі співачкою та продюсеркою Лорен Хашіан. Також на заході побувала й 24-річна Сімона — донька Джонсона від першої дружини Дані Гарсії. Вони разом залюбки позували перед об’єктивом фотокамер.

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Двейн «Скеля» Джонсон із доньками / © Getty Images

Що цікаво, на допрем’єрному показі фільму «Ваяна» побували і колишня дружина актора Дані Гарсія зі своїм нинішнім обранцем, і його кохана Лорен, і мама Ата. Вони демонстрували на публіці дружні стосунки.

Зазначимо, Двейн «Скеля» Джонсон прожив у шлюбі з Дені Гарсією 10 років. Жінка народила йому доньку Сімону. Від 2019 року актор одружений із Лорен Хашіан. У пари є дві спільні доньки — Жасмін та Тіана.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Сильвестр Сталлоне показався одразу з трьома доньками. Тим часом дружина артиста опублікувала їхні архівні знімки з молодості.

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