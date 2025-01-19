Двейн "Скеля" Джонсон насмішив відео, як доньки начепили йому сережки і зробили яскравий макіяж

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон насмішив кумедним відео, як доньки зробили йому яскравий макіяж.

Так, артист вміє весело проводити час із 9-річною Джасмін та 6-річною Тіані. Окрім того, зірка Голлівуду багато чого дозволяє дівчаткам, навіть якщо це стосується експериментів із його зовнішнім виглядом. Цього разу доньки актора захотіли зробити йому макіяж. Звичайно, Джонсон не відмовив. Спочатку вони домовлялися, що Джасмін та Тіані нафарбують батькові повіки тінями, однак експеримент вийшов із під контролю. Врешті, Двейн Джонсон був із помадою майже по всьому обличчю та шиї, стрілками, наліпками на голові та сережками у вухах.

"Що почалося з моїх двох торнадо, Джазі та Тіа запитали: "Тату, ми можемо просто нафарбувати тебе тінями для повік". Я сказав: "Так, але зробіть це швидко і круто, бо мені треба йти до спортзалу", - поділився актор.

Двейн "Скеля" Джонсон показав, як доньки зробили йому яскравий макіяж

Однак Двейн Джонсон зізнається, що тільки радий проводити час із доньками, навіть якщо вони його фарбують косметикою. За словами актора, він готовий це терпіти весь день, адже розуміє, що так триватиме не вічно, бо дівчатка виростуть.

"Я знаю, що вони не завжди будуть маленькими або не захочуть тусуватися з татом, коли виростуть, але вони завжди будуть моїми маленькими. Тому я терпітиму цей аб'юз весь день", - зазначив актор.

Нагадаємо, Двейн Джонсон є багатодітним батьком. Від першої дружини Дені Гарсія актор виховує доньку Симон. Вдруге артист одружився з жінкою, на ім'я Лорен. Вона народила йому доньок Джасмін та Тіані.

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