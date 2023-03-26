Двейн "Скеля" Джонсон показався з яскравим макіяжем від доньок: "Витратив годину, як змивав помаду"

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон весело проводить час зі своїми доньками та дозволяє їм робити зі своїм зовнішнім виглядом будь-що.

Тим часом Джасмін і Тіані залюбки користуються безвідмовністю тата. Днями дівчата зробили кремезному актору доволі яскравий макіяж. Хоч спочатку знаменитість намагався вмовити доньок не робити цього, адже мав провести важливу онлайн-зустріч, та згодом погодився. Двейн дозволив доньками нафарбувати йому нігті та зробити з нього "красунчика".

Джасмін і Тіані мали свої погляди, який вигляд має бути у їхнього тата. Дівчатка повністю нафарбували актора рожевою помадою та олівцем намалювали вуса та бороду.

Врешті-решт Джонсон скасував зустріч, а натомість зірка цілу годину намагався змити помаду з обличчя.

"Zoom-зустріч скасовано. Мої два торнадо досягли свого і безупинно сміються з мене без краплі милосердя. Я витратив годину, як змивав помаду з обличчя та голови. Знав би я, що ця погань залишається на шкірі", - прокоментував актор.

Зазначимо, Двейну Джонсону не звикати до таких експериментів. Декілька місяців тому доньки актора не лише зробили йому яскравий макіяж, а ще й одягли перуку та балетну пачку.

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