Двейн "Скеля" Джонсон розчулив до сліз привітанням своєї 102-річної фанатки

Вже третій рік поспіль актор вітає жінку з днем народження.

Американський рестлер та актор Двейн "Скеля" Джонсон розчулив прихильників до сліз добрим вчинком.

Так, зірка привітав з днем народження свою віддану 102-річну фанатку на ім'я Марія Грувер. Він зателефонував жінці просто зі спортзали, заспівав для неї Happy Birthday та зізнався, що дуже нею захоплюється та любить.

Someone sings a bushel and a peck to someone they reallyyyy love ☺️❤️

Happy Birthday, Grandma Grover!!!!

A beautiful 102 years old @Teremana is on its way!!

But don’t do shots!!!

Love, Your Rock ❤️ https://t.co/QC21vgpcr4 — Dwayne Johnson (@TheRock) October 3, 2021

Відео з привітанням Скеля розмістив у себе в Twitter. Зазначимо, що це вже третій рік поспіль Двейн Джонсон вітає свою прихильницю. Однак цього разу вона була настільки вражена та по-дитячому щаслива, наче побачила свого кумира вперше.

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