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Двейн "Скеля" Джонсон з макіяжем у кольоровій перуці показав, як веселиться із доньками

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1177
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Двейн "Скеля" Джонсон з макіяжем у кольоровій перуці показав, як веселиться із доньками

Фото: Associated Press

Кремезний актор готовий на будь-які експерименти заради дітей.

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон дозволив своїм донькам, 7-річній Джасмін і 4-річній Тіані, перетворити його на справжню красуню.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділився кумедним відео, на якому показав, які діти роблять йому яскравий макіяж та одягають кольорову перуку. 

Під час перевтілення зірка не лише підтримував усі ідеї, а ще жартував зі своїми доньками. 

"Що мені ще треба? Пачку? і мою гідність...", - пожартував Двейн.

"Перший ранок вдома з моїми торнадо і о 8 ранку вони наполягли на тому, щоб зробити "Дванта Клаусу макіяж перед Різдвом".  Я ще не бачив себе у дзеркалі, але якщо я виглядаю так само круто, як почуваюся прямо зараз, то я перемагаю, крихітко", - підписав відео Джонсон. 

Нагадаємо, що Двейн Джонсон виховує двох молодших доньок разом зі своєю другою дружиною Лорен Хашьян. Також зірка має 21-річну доньку від ексдружини Дені Гарсіа.

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Дата публікації
Перегляди
1177
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