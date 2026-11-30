Артем Пивоваров Ярослава Пелешко та Катерина Сорока / © Голос Країни

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Фінальний батл випуску став одним із найяскравіших моментів вокальних поєдинків «Голосу країни-14».

Ярослава Пелешко та Катерина Сорока вийшли на сцену команди Артема Пивоварова й настільки потужно проявили себе, що змусили тренерів буквально забути про суперництво. Їхній виступ був не просто професійним — у ньому поєдналися сценічна свобода, характер, сміливість і неабияка вокальна майстерність.

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Ярослава Пелешко та Катерина Сорока / © Голос Країни

Ярослава Пелешко та Катерина Сорока / © Голос Країни

Ярослава Пелешко та Катерина Сорока / © Голос Країни

Тіна Кароль не стримувала емоцій і порівняла номер із пожежею. Вона наголосила, що обидві учасниці гідні не лише продовжити участь у проєкті, а й опинитися у фіналі. Могилевська також відзначила їхню роботу на сцені, зокрема вміння зберігати гідність і не переходити межу у відвертій постановці.

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«Дівчата, що це ви наробили? Ну, що ви наробили? Це підпал. Пожежа», — захоплено відреагувала Тіна Кароль.

Ярослава Пелешко та Катерина Сорока / © Голос Країни

Ярослава Пелешко та Катерина Сорока / © Голос Країни

Для самого Пивоварова цей батл став справжнім випробуванням. Тренер зізнався, що заздалегідь мав власну стратегію та визначив фаворитів, але виступ дівчат повністю змінив його плани. Обидві настільки переконливо довели свою майстерність, що він більше не міг віддати перевагу лише одній.

«Я малював собі якусь стратегію. Бачив фаворитів. І зараз ви просто її знищили. Бо кожна з вас — фаворит сьогодні для мене. Кожна з вас надпрофесійна виконавиця. Артистка», — пояснив тренер.

Артем Пивоваров / © Голос Країни

Зрештою Артем ухвалив рішення залишити в команді обох учасниць. І це стало гідним завершенням випуску, у якому сильні голоси, несподівані викрадення та щирі емоції не давали глядачам нудьгувати.

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«Ви мене тут сьогодні просто розмазали», — сказав Пивоваров.

Ярослава Пелешко / © Голос Країни

Катерина Сорока / © Голос Країни

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська пообіцяла учасниці "Голосу-14" виступ у Палаці спорту та кліп, але обрала іншу.

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