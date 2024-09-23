Дядя Жора розкрив, де зараз скандальні Лірник та Молочний, які обрали РФ та висміювали Україну

Український гуморист Дядя Жора, який раніше розсекретив свої заробітки, відповів, де зараз перебувають скандальні коміки Антон Лірник та Андрій Молочний, які свого часу обрали РФ та висміювали Україну.

Дядя Жора говорить, що насправді нічого толком і не знає, як зараз складається життя його колишніх колег. Утім, гуморист з останнього чув, що Антон Лірник нині перебуває в Туреччині. Тим часом Андрій Молочний, попри війну Росії з Україною, залишився в Москві, обрав криваві рублі та палко підтримує дії кремлівського диктатора.

"Лірник точно не там (в РФ – прим. ред.), настілки я останню інформацію про нього чув. Я знаю, що востаннє він був десь в Туреччині. А про Молочного також взагалі не чути, не видно, але, знову ж таки, подейкують, що залишився в Москві. Ну, і, відповідно, позицію обрав трошки іншу", - розповів гуморист в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Антон Лірник / Фото: instagram.com/lirnik

До речі, Дядя Жора говорить, що свого часу його теж кликали до Москви працювати, однак він відмовився. Гуморист говорить, що був націлений на розвиток української культури та місцевих проєктів.

"Це (переїзд до РФ – прим. ред.) не моє було точно! Ще на той момент! Я більше був за Україну і більше за розвиток наших традицій та наших проєктів", - пригадав шоумен.

Дядя Жора / Фото: instagram.com/dyadya_jora

Зазначимо, що стосується Андрія Молочного, то він, хоч і був доволі популярним в України, виїхав до Росії, аби будувати кар'єру. Він виступав у російському Comedy Club з жартами, що висміюють українців та показують його земляків недолугими. Згодом Молочний почав підігрувати пропаганді. Ще до початку повномасштабної війни він брехав про "натовпи фашистів на Хрещатику". З початком російського вторгнення до України проросійська позиція Молочного не змінилася.

А от Антон Лірник, який теж жив у Москві, з початком повномасштабної війни звідти виїхав. 24 лютого 2024 року він закликав зупинити воєнні дії, щоправда, лише картинкою у фотоблозі. У березні того ж року гуморист звертався за допомогою до кремлівського диктатора, аби "зеленом коридором" допоміг вивести цивільних із Волновахи. Влітку 2022-го він з "хорошими росіянами" дав благодійний концерт, а вже через декілька місяців на лайнері, що курсує із Сочі до Туреччини, розважав жителів країни-агресорки. До речі, тоді з ним були Сергій Писаренко та Євген Нікішин, які спочатку засудили війну, а потім передумали.

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