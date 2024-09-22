Дядя Жора розсекретив, скільки заробляє з дружиною щомісяця та куди йдуть кошти: "Тяжкий час"

Український гуморист Дядя Жора, справжнє ім'я якого Вадим Мічковський, розсекретив сімейні заробітки під час війни.

Зокрема, шоумен зізнався, що має спільний бюджет з дружиною Наталією. До того ж заробляють вони приблизно однаково по 5 тис. дол. щомісяця. Як говорить Дядя Жора, ці кошти під час війни вдається заробити нелегко, але водночас є багато справ, в які треба вкладатися.

"У нас в сім'ї заробляю не тільки я. П'ять тис. дол. плюс на місяць вдається заробити. Дружина, можливо, десь так само. Зараз трішки тяжкий час для заробітків. Тяжко заробляти, плюс треба допомагати, донатити, тут необхідний баланс, щоб тебе на все вистачало. Багато уваги приділяємо нашому фонду", - зізнався гуморист в програмі "Люкс ФМ".

Дядя Жора / Фото: instagram.com/dyadya_jora

До слова, окрім корпоративної діяльності та організації свят, Дядя Жора також віднедавна має ще один власний бізнес – цех напівфабрикатів. Тож, зізнається, що деякі кошти нині йдуть на розвиток сімейного бізнесу й оренду приміщень.

"Квартира одна. Є пару приміщень, які використовуємо під офіс. У нас все в обороті. Пробуємо шукати нові ніші, запускати нові проєкти, але постійно воно так: тут взяв, а тут віддав", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Віктор Гевко поділився, скільки заробляє та витрачає грошей під час війни.

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