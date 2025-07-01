"Диявол носить Prada 2": хто зніметься в продовженні культового фільму та перший тизер

Кадр із фільму "Диявол носить Prada 2" / © скриншот з відео

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Для всіх прихильників культової американської комедійної драми "Диявол носить Prada" студія 20th Century Studios оголосила приємну новину. Наразі готується продовження картини.

Знімання вже офіційно розпочали. Наразі ж творці продовження поступово розкривають подробиці. Зокрема, стали відомі імена акторів. Як пише Variety, до своїх ролей повернуться Меріл Стріп (Міранда Прістлі), Енн Гетевей (Енді Сакс), Емілі Блант (Емілі Чарльтон) та Стенлі Туччі (Найджел Кіплінг). До оригінального акторського складу також доєднається Кеннет Брана. Він втілить на екрані чоловіка Міранди Прістлі.

Емілі Блант, Меріл Стріп та Енн Гетевей / © Associated Press

Творці продовження "Диявол носить Prada" вже й представили перший тизер. У коротенькому відео лиш показали пару диявольськи-червоних туфель на підборах.

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Подробиці сюжету наразі ретельно приховують. За чутками, історія буде зосереджена на кар'єрі Міранди Прістлі на тлі занепаду традиційної журнальної індустрії. Вона зіткнеться з колишньою асистенткою Чарльтон, яка тепер топменеджерка люксової корпорації з рекламним бюджетом, який Прістлі конче потрібен. Наразі не зовсім зрозуміло, яка роль буде в Енн Гетевей, адже у фіналі першої частини фільму вона звільнилася з журналу та перейшла працювати до газети.

До слова, прем'єра стрічки запланована на 1 травня 2026 року.

Зазначимо, оригінальний фільм заснований на романі Лорен Вайсбергер 2004 року. "Диявол носить Prada" розповідає про журналістку-початківицю Енді Сакс, яку наймають у глянцевий модний журнал. Проте вона швидко потрапляє під владу жорсткої головної редакторки.

Нагадаємо, тим часом канал HBO наразі готує серіал про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Нещодавно стало відомо, хто в картині зіграє нових Гаррі, Рона та Герміону.

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