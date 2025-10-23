Дьомін розповів про конфлікт з Остапчуком через дружину і як той його заблокував: "Катю це образило"

Володимир Остапчук із дружиною та Слава Дьомін

Український інтерв'юер Слава Дьомін розповів про конфлікт із ведучим Володимиром Остапчуком.

Загалом, Остапчук заблокував свого колегу в Instagram. Слава Дьомін на проєкті "Ранок у великому місті" припускає, що на це рішення вплинула дружина Володимира – блогерка Катерина Полтавська. Інтерв'юер говорить, що в одному з випусків своїх новин повідомив, що Остапчук є інвестором бізнесу обранці, і її нібито це образило.

"Остапчук, напевно, образився, він мене заблокував через те, що я у новинах сказав, що він нібито то є інвестором салону Катерини, своєї дружини. Мені здається, що Катю це образило, бо вона мені написала, у нас була якась розмова з цього приводу", - говорить шоумен.

До речі, Катерина свого часу критикувала Дьоміна за побачення з неповнолітніми. Мовляв, їй писала дівчина та запитувала пораду, оскільки Слава не виходив на зв'язок. Та інтерв'юер це заперечує. Дьомін запевняє, що Полтавська нібито сказала так, аби показати свою образу.

Допис Катерини Полтавської

"Мені дуже смішно було від того, що Катя сказала про те, що нібито їй якась дівчина написала і запитала в неї про пораду. Тут логіку ввімкнути: чому саме Каті про мене. Це абсолютна неправда. Таким чином вона хотіла показати свою образу", - говорить шоумен.

Зазначимо, Катерина Полтавська раніше розповідала, що Володимир Остапчук заблокував Славу Дьоміна, оскільки той розповсюджує про них недостовірну інформацію Також вона звинуватила його в піарі на медійних прізвищах.

