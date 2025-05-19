Директор "Євробачення" відповів на закиди Іспанії про фальсифікацію голосів з боку України й Ізраїлю

Україна та Ізраїль на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

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Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" відповіли іспанському мовнику, який запідозрив їх у нечесності.

Так, нещодавно Іспанія зі скандалом запросила аудит голосів їхньої країни у Європейської мовної спілки, щоб упевнитися в достовірності процесу голосування. Річ у тім, що їм видалося підозрілим, що нацжурі Іспанії оцінили виступ Ізраїлю у 60 балів, а сам іспанський народ віддав Юваль Рафаель аж 297 балів. Ба більше, іспанський мовник почав протестувати проти подальшої участі країн, в яких тривають збройні конфлікти. На їхню думку, таким чином конкурс зможе позбутися упередженості й зберегти "свою культурну сутність".

Врешті, директор конкурсу вийшов на зв'язок і розставив усі крапки над "і". VRT повідомляє, що у заяві Мартін Грін спростував будь-які закиди з боку Іспанії. Він наголосив, що підрахунком глядацьких голосів займалася незалежна компанія, яка підтвердила відсутність будь-яких махінацій у глядацькому голосуванні як іспанців, так і решти всіх країн.

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Ізраїль на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

"Ми підтримуємо постійний контакт з усіма мовниками-учасниками та серйозно ставимося до їхніх зауважень. Наголошуємо, що система голосування на "Євробаченні" є найсучаснішою у світі: результати кожної країни ретельно перевіряються великою командою фахівців, щоб унеможливити будь-які підозрілі чи нерегулярні схеми голосування. Незалежний моніторинговий орган здійснює контроль як за даними голосування журі, так і за голосами глядачів, щоб гарантувати достовірність результатів. Наш партнер з голосування Once підтвердив, що чинне голосування було зареєстровано у всіх країнах-учасницях цьогорічного гранд-фіналу та в решті світу", - йдеться у заяві директора "Євробачення" Мартіна Гріна.

Нагадаємо, нещодавно литовський мовник потужно підтримав Україну під час трансляції прямого ефіру "Євробачення-2025".