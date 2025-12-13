ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1
Час на прочитання
2 хв

"Дитяче Євробачення-2025": де та коли дивитися фінал, хто представляє Україну та як голосувати

Українці можуть віддати свій голос за нашу представницю.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Україна на «Дитячому Євробаченні-2025»

Україна на «Дитячому Євробаченні-2025» / © instagram.com/suspilne.eurovision

Сьогодні, 13 грудня, відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення-2025».

Україну цього року представляє 10-річна Софія Нерсесян з Києва з піснею «Мотанка». Її українці обрали ще у жовтні під час голосування на нацвідборі. Редакція сайту ТСН.ua розповість, де дивитися пряму трансляцію фіналу, о котрій годині початок шоу та як українці можуть проголосувати за нашу представницю.

Коли та де відбудеться фінал «Дитячого Євробачення-2025»

Фінал дитячого Євробачення-2025 пройде сьогодні, 13 грудня, і розпочнеться о 18:00 за київським часом. Цьогорічний конкурс приймає Грузія, а саме столиця країни — Тбілісі. Шоу відбудеться у Gymnastic Hall of Olympic City.

Українські глядачі зможуть подивитися фінал конкурсу в прямому ефірі на таких платформах:

  • на сайті або телеканалі Суспільне Культура;

  • на офіційному сайті Дитячого Євробачення — junior.eurovision.ua.

До слова, перегляд фіналу буде доступний із перекладом жестовою мовою.

Софія Нерсесян / © instagram.com/suspilne.eurovision

Софія Нерсесян / © instagram.com/suspilne.eurovision

Хто представляє Україну на «Дитячому Євробаченні-2025» й що відомо про пісню

Україну на конкурсі цього року представляє Софія Нерсесян. Вона народилася в Києві у змішаній вірменсько-українській родині. Юна співачка неодноразово розповідала про своє особливе коріння. Зокрема, серед її родичів — легендарна українська співачка Ніна Матвієнко.

10-річна артистка під час війни також активно бере участь у благодійних концертах та збирає кошти на допомогу ЗСУ. А серед артистів, з якими Софія виступала на одній сцені, — Святослав Вакарчук, Павло Зібров, KOLA, Сергій Бабкін, POSITIFF, Мішель Андраде, Камалія, Арсен Мірзоян й інші.

Що ж до конкурсної пісні «Мотанка», з якою Україна виступає на «Дитячому Євробаченні-2025», над її створенням Софії допомагала Світлана Тарабарова — сонграйтерка та продюсерка. За словами авторів ідеї, трек є маніфестом від імені всіх дітей України — про віру, захист і надію на збереження життя в умовах війни. Своєю чергою пісня вже встигла привернути увагу єврофанів своєю етнічною атмосферою та сучасним звучанням.

Як голосувати за Україну на «Дитячому Євробаченні-2025»

Українці можуть голосувати за свою представницю, що є важливою підтримкою для Софії у фіналі. Для цього потрібно:

  1. зайти на сайт JESC.TV;

  2. переглянути відео всіх учасників конкурсу;

  3. обрати трьох юних артистів, серед яких є можливість віддати голос і за Софію Нерсесян.

    Україна на «Дитячому Євробаченні-2025» / © instagram.com/suspilne.eurovision

    Україна на «Дитячому Євробаченні-2025» / © instagram.com/suspilne.eurovision

Цього року у «Дитячому Євробаченні» беруть участь 18 країн, а переможця визначать за підсумками голосування глядачів і національних журі у співвідношенні 50 на 50.

Дата публікації
Кількість переглядів
1
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie