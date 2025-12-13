"Дитяче Євробачення-2025": де та коли дивитися фінал, хто представляє Україну та як голосувати

Україна на «Дитячому Євробаченні-2025» / © instagram.com/suspilne.eurovision

Сьогодні, 13 грудня, відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення-2025».

Україну цього року представляє 10-річна Софія Нерсесян з Києва з піснею «Мотанка». Її українці обрали ще у жовтні під час голосування на нацвідборі. Редакція сайту ТСН.ua розповість, де дивитися пряму трансляцію фіналу, о котрій годині початок шоу та як українці можуть проголосувати за нашу представницю.

Коли та де відбудеться фінал «Дитячого Євробачення-2025»

Фінал дитячого Євробачення-2025 пройде сьогодні, 13 грудня, і розпочнеться о 18:00 за київським часом. Цьогорічний конкурс приймає Грузія, а саме столиця країни — Тбілісі. Шоу відбудеться у Gymnastic Hall of Olympic City.

Українські глядачі зможуть подивитися фінал конкурсу в прямому ефірі на таких платформах:

на сайті або телеканалі Суспільне Культура;

на офіційному сайті Дитячого Євробачення — junior.eurovision.ua.

До слова, перегляд фіналу буде доступний із перекладом жестовою мовою.

Софія Нерсесян / © instagram.com/suspilne.eurovision

Хто представляє Україну на «Дитячому Євробаченні-2025» й що відомо про пісню

Україну на конкурсі цього року представляє Софія Нерсесян. Вона народилася в Києві у змішаній вірменсько-українській родині. Юна співачка неодноразово розповідала про своє особливе коріння. Зокрема, серед її родичів — легендарна українська співачка Ніна Матвієнко.

10-річна артистка під час війни також активно бере участь у благодійних концертах та збирає кошти на допомогу ЗСУ. А серед артистів, з якими Софія виступала на одній сцені, — Святослав Вакарчук, Павло Зібров, KOLA, Сергій Бабкін, POSITIFF, Мішель Андраде, Камалія, Арсен Мірзоян й інші.

Що ж до конкурсної пісні «Мотанка», з якою Україна виступає на «Дитячому Євробаченні-2025», над її створенням Софії допомагала Світлана Тарабарова — сонграйтерка та продюсерка. За словами авторів ідеї, трек є маніфестом від імені всіх дітей України — про віру, захист і надію на збереження життя в умовах війни. Своєю чергою пісня вже встигла привернути увагу єврофанів своєю етнічною атмосферою та сучасним звучанням.

Як голосувати за Україну на «Дитячому Євробаченні-2025»

Українці можуть голосувати за свою представницю, що є важливою підтримкою для Софії у фіналі. Для цього потрібно:

зайти на сайт JESC.TV; переглянути відео всіх учасників конкурсу; обрати трьох юних артистів, серед яких є можливість віддати голос і за Софію Нерсесян. Україна на «Дитячому Євробаченні-2025» / © instagram.com/suspilne.eurovision

Цього року у «Дитячому Євробаченні» беруть участь 18 країн, а переможця визначать за підсумками голосування глядачів і національних журі у співвідношенні 50 на 50.