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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
75
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2 хв

"Дитяче Євробачення-2026": Еріка Колесніченко провела репетицію і на відео вперше показала свій номер

У Мережі вже оцінили виступ української представниці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Еріка Колесніченко

Еріка Колесніченко / © instagram.com/suspilne.eurovision

Представниця України на «Дитячому Євробаченні-2026» Еріка Колесніченко провела другу репетицію і на відео показала, яким буде її номер.

11-річна співачка вже 24 жовтня позмагається за переможу на пісенному конкурсі. Поки ж Еріка активно готується і репетирує. На YouTube-каналі «Євробачення Україна» вже з’явилось відео, на якому можна розгледіти фрагмент конкурсного номера Еріки Колесніченко, яка виступатиме з піснею «НЕ колискова».

Виконавиця вийде на сцену «Дитячого Євробачення-2026» у яскравому рожевому костюмі. Волосся Еріки буде зібране у дві гульки, а образ доповнить макіяж. Дівчина виступатиме не сама. Їй допомагатимуть танцівники. Щоправда, вони будуть одягнені у зелені костюми, тож обличь їхніх не видно. Еріка Колесніченко не лише співатиме, а й активно взаємодіятиме з танцювальним балетом.

Номер співачки доповнюватиме візуальний ряд, а також піротехніка. Щоправда, через це в Еріки виникають певні складнощі. Юна артистка зізнається, що в одному моменті їй не вистачає кисню, тож складно взяти високу ноту. Проте дівчина сподівається, що у фіналі таких проблем не виникне.

«Нормально, але можна було б краще. Після піротехніки мені не вистачало кисню. Я старалась дотягнути ноту. Сцена класна, не така велика, як я думала», — коментує свою репетицію співачка.

А тим часом у Мережі вже оцінили відео з репетиції Еріки. Користувачі писали, що номер просто неймовірний. Ба більше, деякі переконані, що саме Україна цьогоріч має перемогти на «Дитячому Євробаченні». Однак знайшлося й трішки критики. Деякі користувачі зазначали, що на сцені не вистачало енергії саме від Еріки.

  • Успіхів тобі, Еріко! Вболіваємо і чекаємо на тебе з перемогою!

  • Буду очікувати твоєї перемоги! Але ніби трохи не вистачає енергії!

  • Сльози на очах і мурашки шкірою від краси! Оце так казковий номер! Браво!

Зазначимо, фінал «Дитячого Євробачення-2026» відбудеться 24 жовтня у Мальті у селищі Та-Калі на арені MFCC. Еріка Колесніченко, яка представляє Україну з піснею «НЕ колискова», вийде на сцену під номером 11. До речі, до Мальти юна співачка вирушила ще тиждень тому. Вона показувала фото з вокзалу.

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