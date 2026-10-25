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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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"Дитяче Євробачення-2026": яка країна перемогла на пісенному конкурсі та яке місце в України

Українська представниця Еріка Колесніченко увійшла в топ-10.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Україна на "Дитячому Євробаченні-2026"

Україна на "Дитячому Євробаченні-2026" / © instagram.com/ekia.singer

У суботу, 24 жовтня, в мальтійському селищі Та-Калі відгримів фінал міжнародного пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення-2026".

Україну цьогоріч представляла 11-річна співачка Еріка Колесніченко з піснею «НЕ колискова». Вона змагалась за перемогу з 16-ма країнами-учасницями. Хоч юна виконавиця представила просто казковий номер, однак їй не вдалося вибороти перше місце. Еріка увійшла до топ-10, отримавши у фіналі 106 балів: від суддів — 38, а від глядачів — 68. Таким чином Україна на «Дитячому Євробаченні-2026» опинилась на дев’ятому місці.

Тим часом переможницею дитячого пісенного конкурсу стала Вірменія. Країну цьогоріч представляла молода виконавиця Naré з піснею «Boo!». Саме їй вдалося підкорити серця професійних суддів та глядачів, виборовши найбільшу кількість балів — 202.

«Срібло» цьогоріч посіла Іспанія, яку презентував Паулано з піснею «Cuore bello (te quiero, te quiero)», а от «бронза» — у французького представника Алека, який у фіналі виконав композицію «Comment tu vas?».

Нагадаємо, країни вже поступово починають готуватися до дорослого «Євробачення», яке 2027 року відбудеться в Болгарії. Проте нещодавно Чехія вперше за багато років відмовилась від участі і спантеличила причиною.

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