Дизель із Green Grey помер: де та коли відбудеться прощання з артистом і точна причина його смерті

Гурт зробив офіційну заяву.

Дизель із Green Grey

Дизель із Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Стало відомо, де та коли відбудеться прощання з засновником рок-гурту Green Grey Андрієм "Дизелем" Яценком, який помер 20 жовтня.

Колектив у своєму Facebook зробив офіційну заяву. В останню путь музиканта проведуть 23 жовтня. Прощання з артистом відбудеться в Києві у "Будинку кіно" Національної спілки кінематографістів України, що за адресою вулиця Саксаганського, 6. Початок – 9:00, кінець – 11:30. Після цього Дизеля поховають.

Колектив також назвав точну причину смерті Андрія Яценка. Раніше зазначалось, що в музиканта були проблеми з серцем. Виявилось, що це дійсно так і є. Артист помер 20 жовтня о дев'ятій ранку через серцеву недостатність, що була викликана ішемічною хворобою.

Дизель із Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Дизель із Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

"Засновник Green Grey та невтомний артист залишився у серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії, подарувавши творче життя багатьом молодим зіркам", - йдеться в заяві Green Grey.

Нагадаємо, Андрій "Дизель" Яценко помер 20 жовтня. Шоковані колеги артиста вшановують його пам'ять. Артем Пивоваров пригадав їхній спільний виступ в Маріуполі, а Руслана - яким він був за життя.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie