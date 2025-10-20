- Дата публікації
Дизель із Green Grey раптово помер: що могло стати причиною смерті 55-річного музиканта
Колеги Андрія Яценка висловились про причину його смерті.
Колеги лідера гурту Green Grey Андрія Яценка, у якого був псевдонім Дизель, прокоментували його смерть та висловились про можливі причини.
Музикант пішов із життя у віці 55 років. Про раптову смерті артиста стало відомо 20 жовтня. Фанів неабияк шокувала ця новину, адже нічого не віщувало біди. Андрій Яценко мав виступати 30 жовтня у Києві з колективом Green Grey, після чого вирушати у всеукраїнський тур.
Наразі подробиць не повідомляють. Тим часом видання Oboz.ua з'ясувало, що в Дизеля були проблеми з серцем. Це нібито підтверджують кліпмейкер Віктор Придувалов та фронтмен гурту "ТНМК" Фагот.
"Друзі кажуть, що останні дні він скаржився на проблеми з серцем", - говорить Віктор Придувалов.
Зазначимо, 20 жовтня стало відомо, що Андрій Яценко, він же Дизель із Green Grey, раптово пішов з життя. Музиканта не стало у віці 55 років. Наразі деталей про смерть артиста та поховання не розголошують.