Гламур
668
Дизель із Green Grey раптово помер: що могло стати причиною смерті 55-річного музиканта

Колеги Андрія Яценка висловились про причину його смерті.

Валерія Сулима
Дизель із Green Grey

Дизель із Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Колеги лідера гурту Green Grey Андрія Яценка, у якого був псевдонім Дизель, прокоментували його смерть та висловились про можливі причини.

Музикант пішов із життя у віці 55 років. Про раптову смерті артиста стало відомо 20 жовтня. Фанів неабияк шокувала ця новину, адже нічого не віщувало біди. Андрій Яценко мав виступати 30 жовтня у Києві з колективом Green Grey, після чого вирушати у всеукраїнський тур.

Наразі подробиць не повідомляють. Тим часом видання Oboz.ua з'ясувало, що в Дизеля були проблеми з серцем. Це нібито підтверджують кліпмейкер Віктор Придувалов та фронтмен гурту "ТНМК" Фагот.

Дизель із Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Дизель із Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

"Друзі кажуть, що останні дні він скаржився на проблеми з серцем", - говорить Віктор Придувалов.

Зазначимо, 20 жовтня стало відомо, що Андрій Яценко, він же Дизель із Green Grey, раптово пішов з життя. Музиканта не стало у віці 55 років. Наразі деталей про смерть артиста та поховання не розголошують.

668
