"Дизель шоу" виходитиме на телеканалі "1+1 Україна": коли прем'єра нових випусків

Постер "Дизель шоу" / © пресслужба каналу "1+1"

Гумористичний проєкт "Дизель шоу" від квітня змінить "прописку" та виходитиме на каналі "1+1 Україна".

Нові випуски можна буде побачити від 15 травня, щоп'ятниці о 19:00. У часи великої турбулентності гумор стає не просто розвагою, а справжньою терапією. Глядачі телеканалу отримуватимуть ще більше якісного позитиву та життєствердної енергії, що допомагає з оптимізмом дивитись в завтрашній день.

Проєкт, який не потребує зайвих представлень, традиційно поєднує в собі актуальний сценічний гумор, яскраві музичні номери та живу взаємодію із залою. Цьогоріч "Дизель шоу" святкує свій 11-й день народження, зустрічаючи цю знакову дату в статусі найнароднішого шоу країни. Наразі колектив повернувся з Європейського благодійного туру і саме готується до святкових концертів у Києві, прем'єру яких можна буде побачити на каналі "1+1 Україна". А одразу після святкування річниці проєкту "дизелі" вирушать у великий всеукраїнський тур.

Постійними акторами проєктів "Дизель студіо" виступають Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Олександр Бережок, Вікторія Булітко, Євген Сморігін, Юлія Мотрук, Дмитро Танкович, а також зірки серіалів 1+1 Ольга Атанасова, Лілія Ребрик, Назар Задніпровський та Олександр Ярема.

Щороку артисти дають понад 150 виступів в Україні, Європі та Америці. Команда двічі на рік проводить Всеукраїнські тури на 20–40 концертів і виступає як у містах-мільйонниках, так і в невеликих.

Не пропустіть велику прем'єру 15 травня о 19:00 на "1+1 Україна", а далі дивіться щоп'ятниці нові випуски "Дизель шоу".

