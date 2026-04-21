ТСН у соціальних мережах

"Дизель шоу" виходитиме на телеканалі "1+1 Україна": коли прем'єра нових випусків

Проєкт тішитиме своїм гумором глядачів каналу "1+1 Україна".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Постер "Дизель шоу"

Постер "Дизель шоу" / © пресслужба каналу "1+1"

Гумористичний проєкт "Дизель шоу" від квітня змінить "прописку" та виходитиме на каналі "1+1 Україна".

Нові випуски можна буде побачити від 15 травня, щоп'ятниці о 19:00. У часи великої турбулентності гумор стає не просто розвагою, а справжньою терапією. Глядачі телеканалу отримуватимуть ще більше якісного позитиву та життєствердної енергії, що допомагає з оптимізмом дивитись в завтрашній день.

Проєкт, який не потребує зайвих представлень, традиційно поєднує в собі актуальний сценічний гумор, яскраві музичні номери та живу взаємодію із залою. Цьогоріч "Дизель шоу" святкує свій 11-й день народження, зустрічаючи цю знакову дату в статусі найнароднішого шоу країни. Наразі колектив повернувся з Європейського благодійного туру і саме готується до святкових концертів у Києві, прем'єру яких можна буде побачити на каналі "1+1 Україна". А одразу після святкування річниці проєкту "дизелі" вирушать у великий всеукраїнський тур.

"Дизель шоу" виходитиме на каналі "1+1 Україна" / © instagram.com/1plus1_ua

"Дизель шоу" виходитиме на каналі "1+1 Україна" / © instagram.com/1plus1_ua

Постійними акторами проєктів "Дизель студіо" виступають Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Олександр Бережок, Вікторія Булітко, Євген Сморігін, Юлія Мотрук, Дмитро Танкович, а також зірки серіалів 1+1 Ольга Атанасова, Лілія Ребрик, Назар Задніпровський та Олександр Ярема.

Щороку артисти дають понад 150 виступів в Україні, Європі та Америці. Команда двічі на рік проводить Всеукраїнські тури на 20–40 концертів і виступає як у містах-мільйонниках, так і в невеликих.

Не пропустіть велику прем'єру 15 травня о 19:00 на "1+1 Україна", а далі дивіться щоп'ятниці нові випуски "Дизель шоу".

Нагадаємо, тим часом телеканал ТЕТ готує прем'єру "Караоке на Майдані". У проєкті новий ведучий – репер ХАС. Пропонуємо дізнатися, що про нього відомо.

