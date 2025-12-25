Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка та продюсерка нацвідбору на "Євробачення-2026" Джамала довела до мурах виконанням "Щедрика" під акомпанування 7-річного сина.

Виконавиця по-особливому привітала з Різдвом всіх, хто святкує 25 грудня. Артистка це зробила разом зі старшим сином – 7-річним Еміром. Зокрема, Джамала чуттєво виконала всесвітньо відому українську колядку "Щедрик". Поки артистка співала, її син грав для неї на синтезаторі.

"Вітаю всіх моїх друзів, хто святкує саме сьогодні (25 грудня – прим. ред.). Невеличке тепле привітання від нас", - звернулась до підписників Джамала.

Артистку просто засипали компліментами в коментарях. Підписники співачки ділились, що після перегляду відео шкірою починають бігати мурахи, адже це неабияк чуттєве виконання.

Дуже дякуємо за таке привітання!

Які ви зворушливі! Дуже гарно!

Джамало, це так мило! Дійсно сімейне привітання!

Нагадаємо, нещодавно Джамала похизувалась ефектним схудненням після третіх пологів. Артистка вже розповіла, як повертає своїй фігурі форму.