ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
1 хв

Джамала довела до сліз Павла Зіброва зворушливим відео, де вона співає з батьком

У родині Джамали важливе свято. З нагоди особливої дати артистка показала зворушливе відео з батьком.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джамала та Павло Зібров

Джамала та Павло Зібров

Українська співачка Джамала довела до сліз зворушливим відео, на якому співає з батьком.

Контентом із рідною людиною артистка поділилася не просто так. Річ у тім, що 6 липня тато Джамали - Алім Айярович Джамаладінов – святкує день народження. Тож, виконавиця привітала рідну людину зі святом, а також опублікувала зворушливе відео. Артистка показала, як чуттєво співала разом із татом. Виконавиця говорить, що не може стримати сліз, коли чує, як їхні голоси зливаються в унісон.

"Не можу слухати твій спів без сліз — він рве мене на частини", - зізналась артистка.

Відео прокоментував співак Павло Зібров. Артист зізнався, що не лише у Джамали після перегляду відео з'являються сльози на очах, а й у нього теж. Павло Зібров говорить, що їхній спів з батьком – це просто неймовірна сила.

"І я плачу…Дякую, Джамало! Це - неймовірна сила!" – говорить артистка.

Нагадаємо, нещодавно Джамала потрапляла до лікарні. Співачка серйозно травмувала ногу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie