Джамала довела до сліз Павла Зіброва зворушливим відео, де вона співає з батьком

Джамала та Павло Зібров

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Українська співачка Джамала довела до сліз зворушливим відео, на якому співає з батьком.

Контентом із рідною людиною артистка поділилася не просто так. Річ у тім, що 6 липня тато Джамали - Алім Айярович Джамаладінов – святкує день народження. Тож, виконавиця привітала рідну людину зі святом, а також опублікувала зворушливе відео. Артистка показала, як чуттєво співала разом із татом. Виконавиця говорить, що не може стримати сліз, коли чує, як їхні голоси зливаються в унісон.

"Не можу слухати твій спів без сліз — він рве мене на частини", - зізналась артистка.

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Відео прокоментував співак Павло Зібров. Артист зізнався, що не лише у Джамали після перегляду відео з'являються сльози на очах, а й у нього теж. Павло Зібров говорить, що їхній спів з батьком – це просто неймовірна сила.

"І я плачу…Дякую, Джамало! Це - неймовірна сила!" – говорить артистка.

Нагадаємо, нещодавно Джамала потрапляла до лікарні. Співачка серйозно травмувала ногу.