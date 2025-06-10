Джамала довела до сліз розмовою з сином під час обстрілу Києва і показала, як вони спали в багажнику авто

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала довела до сліз розмовою із сином під час обстрілу Києва і показала, як вони провели жахливу ніч у багажнику авто.

Країна-агресорка Росія 10 червня масовано обстріляла Україну. Окупанти завдали удар крилатими та балістичними ракетами, а також безпілотниками. Під прицілом опинився й Київ. Джамала показала, як вони з родиною провела жахливу ніч.

Виконавиця разом із синами спустилася до укриття, ймовірно, підземного паркінгу. Там співачка вклала дітей спати в багажнику в авто. Та перед цим 4-річний Селім просто довів до сліз своїми словами. Хлопчик зізнався, що йому страшно. Та, попри це, він хвилювався за старшого брата Еміра. Селіму важливо було, аби він був поруч.

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Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa

"У багажнику. Селім: "Анака, страшно"…Шукає рукою: "А де Емір?". Брати", - поділилася артистка.

Нагадаємо, раніше ведучий Григорій Решетнік показав, як із дітьми ховався від вибухів. Ведучий поділився, як його родина пережила нічну атаку на Київ.