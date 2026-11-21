Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала вперше за тривалий час показала одразу трьох своїх синів від чоловіка Сеїта Бекіра-Сулейманова.

Родинним знімком виконавиця поділилась в Instagram-stories. Артистка разом із дітлахами прямувала кудись в авто. Знаменитість вирішила закарбувати в пам’яті цей момент та зробила селфі.

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Джамала сиділа на передньому сидінні авто, тим часом її сини розташувались позаду. Найстарший Емір усміхався в об’єктив фотокамери, середній Селім уважно дивився у вікно, а от наймолодший Алім спостерігав за братиком.

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Сини Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Також Джамала висловилась про материнство під час війни. Співачка говорить, що перед батьками постала відповідальна місія. Зокрема, треба дбати про безпеку дітей, а також дарувати їм можливість прожити спокійне дитинство, хоч це й не завжди вдається.

«Ми максимально стараємося створити для наших дітей ілюзію нормального життя. Не завжди виходить, але ми не припиняємо старатися», — коментує артистка.

Зазначимо, Джамала 2017 року вийшла заміж за Сеїта Бекіра-Сулейманова. Разом подружжя виховує трьох дітей — 8-річного Еміра, 6-річного Селіма та 2-річно Аліма.

Нагадаємо, нещодавно співачка Альона Омаргалієва на рідкісному фото показала помітно підрослого 12-річного сина від чоловіка, артиста Тамерлана. Хлопчик виявився просто копією свого зіркового батька.

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