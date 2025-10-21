Джамала на тлі заяв Полякової заговорила про зміну правил нацвідбору на "Євробачення": "Треба допрацювати"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала на тлі заяв артистки Олі Полякової заговорила про зміну правил Національного відбору на "Євробачення".

Джа цьогоріч є продюсеркою нацвідбору. Виконавиця ретельно стежить за перебігом подій на конкурсі. Звичайно ж, артистка знає про вимогу Олі Полякової змінити правила Національного відбору. Джамала в інтерв'ю "Радіо Промінь" говорить, що відповідає лише за музичну складову конкурсу.

Артистка також наголосила, що в плані правил повністю довіряє "Суспільному". Тим не менш, співачка вважає, що їх все ж таки можна вдосконалити. Знаменитість говорить, що 2019 року, після скандалу з одіозною Maruv, це рішення було прийнято поспіхом та на емоціях. Виконавиця вважає, що нині варто звертати увагу саме на позицію учасника.

"Я розумію, що 2019 року ці правила дійсно дуже швидко були прийняті і все це було дуже емоційно. Можливо, треба трошки допрацювати, але тим не менш, все одно залишається історія, в якій ми точно знаємо, що представник від України на конкурсі "Євробачення" має чітку позицію, має дійсно представляти, як би це знову голосно і пафосно не звучало, всю нашу країну", - поділилася Джамала.

Вимога Олі Полякової змінити правила нацвідбору – що відомо

2019 року "Суспільне" запровадило правило, що артисти, які після березня 2014 року давали концерти в РФ, не можуть брати участь у конкурсі. Це не дозволяє Олі Поляковій подати заявку, оскільки вона виступала в Росії 2015 року. Однак співачка вимагає змінити це правило, мовляв, у неї чітка позиція щодо РФ, а заборона їй на участь – порушує її права. "Суспільне" вже дало артистці відповідь. Мовник заявив, що правила змінювати не будуть.

На це різко відреагував продюсер артистки Михайло Ясинський. Він наїхав на мовник і зробив закид про подвійні стандарти, опублікувавши фото Джамали.