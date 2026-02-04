ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
2 хв

Джамала назвала п'ять речей для успішного виступу, які принесли їй перемогу на "Євробаченні-2016"

Напередодні нацвідбору співачка дала фіналістам декілька порад.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Співачка й музична продюсерка нацвідбору Джамала поділилася особистим списком must-have речей, які супроводжували її під час поїздки на «Євробачення-2016» і стали запорукою успіху.

Насамперед Джамала згадала льодяники для горла. Вона пояснила, що під час інтенсивних репетицій і виступів голосові зв’язки працюють на межі можливостей, тож без постійної підтримки не обійтися.

«Перша річ — це льодяники для горла. Дуже важливо, щоб ваш голос завжди звучав і не втомлювався. Будь-який конкурс передбачає навантаження. Навантаження на зв’язки. Тут потрібна підтримка льодяників, які ви вживаєте у своєму професійному житті, але важливо, щоб вони дійсно пом’якшували», — зазначила співачка на YouTube-каналі «Євробачення Україна».

Джамала

Джамала

Ще одним незамінним атрибутом стали вушні монітори. Джамала пригадала, що під час виступу перед журі техніка підвела, і їй довелося співати майже без звукового контролю. Щоб уникнути повторення ситуації, наступного дня вона придбала нові монітори для фіналу в Стокгольмі.

Окреме місце у валізі артистки займала українська символіка — прапор і вбрання у національних кольорах. Також Джамала брала з собою диск із власними піснями, який дарувала на згадку. Не менш важливим для неї було зручне взуття, аби «відчувати опору й злетіти».

Крім того, співачка перед поїздкою на конкурс зверталася до українських дизайнерів із проханням надати речі, якими вони пишаються, аби через конкурс показати світові українські стиль і культуру.

Нагадаємо, нещодавно саундпродюсер M1SHKA не зміг потрапити на церемонію вручення премій «Греммі-2026» і обурився причиною. Артист мав отримати нагороду разом зі світовою зіркою.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie