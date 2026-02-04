Джамала назвала п'ять речей для успішного виступу, які принесли їй перемогу на "Євробаченні-2016"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Співачка й музична продюсерка нацвідбору Джамала поділилася особистим списком must-have речей, які супроводжували її під час поїздки на «Євробачення-2016» і стали запорукою успіху.

Насамперед Джамала згадала льодяники для горла. Вона пояснила, що під час інтенсивних репетицій і виступів голосові зв’язки працюють на межі можливостей, тож без постійної підтримки не обійтися.

«Перша річ — це льодяники для горла. Дуже важливо, щоб ваш голос завжди звучав і не втомлювався. Будь-який конкурс передбачає навантаження. Навантаження на зв’язки. Тут потрібна підтримка льодяників, які ви вживаєте у своєму професійному житті, але важливо, щоб вони дійсно пом’якшували», — зазначила співачка на YouTube-каналі «Євробачення Україна».

Ще одним незамінним атрибутом стали вушні монітори. Джамала пригадала, що під час виступу перед журі техніка підвела, і їй довелося співати майже без звукового контролю. Щоб уникнути повторення ситуації, наступного дня вона придбала нові монітори для фіналу в Стокгольмі.

Окреме місце у валізі артистки займала українська символіка — прапор і вбрання у національних кольорах. Також Джамала брала з собою диск із власними піснями, який дарувала на згадку. Не менш важливим для неї було зручне взуття, аби «відчувати опору й злетіти».

Крім того, співачка перед поїздкою на конкурс зверталася до українських дизайнерів із проханням надати речі, якими вони пишаються, аби через конкурс показати світові українські стиль і культуру.

