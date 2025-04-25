Джамала неочікувано заявила про поїздку на "Євробачення-2025"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала розсекретила свої плани на "Євробачення-2025", яке відбудеться у травні у Базелі, Швейцарії.

Виконавиця зробила неочікувану заяву, що приїде на міжнародний пісенний конкурс. Проте більше подробиць, що саме вона там робитиме — підтримуватиме Україну чи візьме безпосередню участь у шоу — не розкрила.

"Я їду. Не можу сказати в якій ролі, але буду", — заінтригувала зірка в коментарі для "Новини.LIVE".

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Джамала / © Інстаграм Джамали

Тим не менше, Джамала вже оцінила виступ цьогорічних представників від України. На думку співачки, гурт Ziferblat має дуже вдалу конкурсну композицію. Тому авжеж вболіватиме за них і побажала талановитому колективу успіхів.

"Класна пісня, мені дуже подобаються хлопці — вони достатньо музичні і класно виконують свою пісню. Артисти європейські і мені подобається. Я буду за них вболівати. Дай Боже їм сили, щоб все це винести на сцені", — прокоментувала артистка.

Зазначимо, "Євробачення-2025" відбудеться вже зовсім скоро. Перший півфінал запланований на 13 травня цього року, а другий — 15 травня. Остаточного переможця пісенного конкурсу буде оголошено у грандфіналі, який відбудетеся 17 травня.

Нагадаємо, нещодавно гурт Ziferblat підкорив єврофанів потужним виступом на пре-паті "Євробачення-2025" і розплакалися просто на сцені через трагедію в Україні.