ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
2 хв

Джамала неочікувано заспівала в новому жанрі і приголомшила звучанням

Артистка попрацювала в тандемі з діджеєм.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джамала

Джамала

Українська співачка Джамала заспівала в новому жанрі та здивувала звучанням.

Так, у свій день народження, який артистка святкує 27 серпня, виконавиця потішила прихильників неочікуваної новинкою. Знаменитість у співпраці з діджеєм RAJA випустила спільний трек "Зоря". Композиція поєднує мелодичне техно, ф'ючер рейв та етнічну українську естетику. Таким чином Джамала продовжує свій шлях в електронній музиці.

До слова, "Зоря" — це послання кожному, хто проходить через темні часи. Пісня нагадує, що навіть у найгустішій темряві є світло, що веде вперед. Символ зорі в композиції — символ надії, внутрішньої сили та віри у світанок, який неодмінно настане.

Джамала та RAJA

Джамала та RAJA

"Для мене символ зорі — це символ надії. Світло, яке розганяє темряву і тримає, коли сили на межі. Може бути так, що події нагнітають, тягнуть униз, і здається — порятунку немає. Але раптом —  з'являється це світло, яке осяює шлях. Воно розвіює тіні, зігріває серце і рятує всіх, хто дивиться вгору", — ділиться артистка.

Музичне полотно треку побудоване на енергійному фестивальному ритмі, з виразною українською сопілкою, що надає глибини та національного колориту. Завдяки унікальному вокалу Джамали пісня набуває тембрової бархатності та теплоти звучання, а неочікуваний східний дроп посилює містичну атмосферу.

"Я давно хотів створити трек, який стане емоційним імпульсом і поверне людям віру. Для цього був потрібен голос, здатний утілити надію. Голос Джамали — саме такий", — зазначає RAJA.

Нагадаємо, раніше Джамала вперше за тривалий час показала наймолодшого сина. Також артистка відверто розповіла про складнощі материнства.

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie