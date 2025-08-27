Джамала неочікувано заспівала в новому жанрі і приголомшила звучанням

Джамала

Українська співачка Джамала заспівала в новому жанрі та здивувала звучанням.

Так, у свій день народження, який артистка святкує 27 серпня, виконавиця потішила прихильників неочікуваної новинкою. Знаменитість у співпраці з діджеєм RAJA випустила спільний трек "Зоря". Композиція поєднує мелодичне техно, ф'ючер рейв та етнічну українську естетику. Таким чином Джамала продовжує свій шлях в електронній музиці.

До слова, "Зоря" — це послання кожному, хто проходить через темні часи. Пісня нагадує, що навіть у найгустішій темряві є світло, що веде вперед. Символ зорі в композиції — символ надії, внутрішньої сили та віри у світанок, який неодмінно настане.

Джамала та RAJA

"Для мене символ зорі — це символ надії. Світло, яке розганяє темряву і тримає, коли сили на межі. Може бути так, що події нагнітають, тягнуть униз, і здається — порятунку немає. Але раптом — з'являється це світло, яке осяює шлях. Воно розвіює тіні, зігріває серце і рятує всіх, хто дивиться вгору", — ділиться артистка.

Музичне полотно треку побудоване на енергійному фестивальному ритмі, з виразною українською сопілкою, що надає глибини та національного колориту. Завдяки унікальному вокалу Джамали пісня набуває тембрової бархатності та теплоти звучання, а неочікуваний східний дроп посилює містичну атмосферу.

"Я давно хотів створити трек, який стане емоційним імпульсом і поверне людям віру. Для цього був потрібен голос, здатний утілити надію. Голос Джамали — саме такий", — зазначає RAJA.

