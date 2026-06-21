Джамала ніжно привітала середнього сина з 6-річчям і показала рідкісні фото з усією родиною

Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала зворушливо привітала сина Селіма-Гірая з днем народження та показала теплі родинні фото зі святкування.

Цьогоріч спадкоємцю артистки виповнилося шість років. З цієї нагоди для хлопчика організували яскраве свято. Однією з головних родзинок став оригінальний святковий торт. Кадрами з особливого дня Джамала поділилася у своєму Instagram. На світлинах зафіксовані найтепліші миті родинного святкування. Також співачка публічно звернулася до іменинника.

«Безмовна любов. Колись, коли батьки постійно казали: „Усе заради вас“, це звучало для мене фоново, а іноді навіть трохи маніпулятивно. Але тепер я точно знаю: усе, що я роблю, я хочу робити заради них. З днем народження, мій синочку Селім-Гіраю! Дуже схожий на мене за характером. Ох», — написала артистка.

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Джамала з синами / © instagram.com/jamalajaaa

Окрім святкових кадрів із тортом, виконавиця також показала серію сімейних фото. На них вона позує разом із трьома синами та ніжно обіймає дітей. Атмосфера знімків вкотре підкреслила, наскільки важливе місце в житті зірки займає родина.

«З днем народження, мій синочку Селім-Гіраю! Дуже схожий на мене за характером», — додала знаменитість у своєму привітанні.

Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сином / © instagram.com/jamalajaaa

Шанувальники одразу засипали її сторінку теплими побажаннями для маленького іменинника.

Джамала перебуває у шлюбі з кримськотатарським активістом і підприємцем Бекіром Сулеймановим. Подружжя виховує трьох синів — Еміра-Рахмана, Селіма-Гірая та Аліма-Сеїт-Бекіра. Наймолодший спадкоємець артистки народився навесні 2024 року.

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Джамала з родиною / © instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно Джамала показала себе 30 років тому в Криму та розчулила архівним відео з дитинства.

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