Джамала ніжно привітала сина з 5-річчям та показала, як він із роками змінився до невпізнання

Джамала з середнім сином / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала повідомила про особливе свято в її родині. У середнього сина артистки 19 червня день народження.

Ба більше, у маленького Селіма цьогоріч ще й перший ювілей. Хлопчикові виповнюється вже п'ять рочків. Тож, Джамала з нагоди свята присвятила синові вітальний допис в Instaram.

Артистка опублікувала архівне фото, де вона тримає ще зовсім маленького Селіма на руках. Також виконавиця поділилася свіжим знімком сина. Хлопчик тримав в одній руці повітряну кульку у вигляді цифри п'ять, а в другій – сконструйований меч, який отримав у подарунок на день народження.

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Джамала з середнім сином / © instagram.com/jamalajaaa

"Селіму п'ять років! Я люблю тебе! Ми точно переможемо, бо в нас тепер є меч!" – підписала фото з сином артистка.

Середній син Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Зазначимо, від 2024 року Джамала є багатодітною матусею. Разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим співачка виховує трьох синів – 7-річного Еміра, 5-річного Селіма та однорічного Аліма.

Нагадаємо, нещодавно в родині тренерки Аніти Луценко була іменинниця. Доньці спортсменки виповнилося дев'ять років. З нагоди свята знаменитість показала рідкісні фото Мії.