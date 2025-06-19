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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
1 хв

Джамала ніжно привітала сина з 5-річчям та показала, як він із роками змінився до невпізнання

У родині Джамали 19 червня іменинник. Середній син артистки святкує день народження.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джамала з середнім сином

Джамала з середнім сином / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала повідомила про особливе свято в її родині. У середнього сина артистки 19 червня день народження.

Ба більше, у маленького Селіма цьогоріч ще й перший ювілей. Хлопчикові виповнюється вже п'ять рочків. Тож, Джамала з нагоди свята присвятила синові вітальний допис в Instaram.

Артистка опублікувала архівне фото, де вона тримає ще зовсім маленького Селіма на руках. Також виконавиця поділилася свіжим знімком сина. Хлопчик тримав в одній руці повітряну кульку у вигляді цифри п'ять, а в другій – сконструйований меч, який отримав у подарунок на день народження.

Джамала з середнім сином / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з середнім сином / © instagram.com/jamalajaaa

"Селіму п'ять років! Я люблю тебе! Ми точно переможемо, бо в нас тепер є меч!" – підписала фото з сином артистка.

Середній син Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Середній син Джамали / © instagram.com/jamalajaaa

Зазначимо, від 2024 року Джамала є багатодітною матусею. Разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим співачка виховує трьох синів – 7-річного Еміра, 5-річного Селіма та однорічного Аліма.

Нагадаємо, нещодавно в родині тренерки Аніти Луценко була іменинниця. Доньці спортсменки виповнилося дев'ять років. З нагоди свята знаменитість показала рідкісні фото Мії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
286
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