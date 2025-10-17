ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

Джамала після різкої критики учасників нацвідбору "Євробачення" зробила важливу заяву: "Беру на себе"

Зірка зробила виконавцям цікаву пропозицію.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала заявила, що готова підтримати учасників у підготовці їхніх пісень після критики попередніх демоверсій.

Річ у тім, що цьогоріч артистка виступає у ролі продюсерки нацвідбору на "Євробачення-2026". Співачка наголосила, що може допомогти доопрацювати треки до фінальної версії, навіть якщо виконавцям бракує ресурсів на професійну обробку. Вона закликала учасників надсилати якісно записані "демки", де вже чітко простежується структура пісні — куплет, приспів, бридж та основна ідея.

""Я не знаю, як зробити акцент наверх?" Зробимо. "В мене немає коштів на класний продакшн?" Окей, беру на себе. Зробимо", — нголосила Джамала у своїх соцмережах.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Зазначимо, що нещодавно Джамала не стрималася і різко розкритикувала демоверсії пісень, які надіслали учасники. Вона визнала, що чимало композицій мають низьку якість, слабке виконання та проблеми з інтонуванням, а деякі зовсім не відповідають стандартам міжнародного конкурсу. Попри різку оцінку, артистка відзначила, що серед усіх робіт вже є кілька гідних пісень, які привернули її увагу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що співачка Оля Полякова виявила бажання подати заявку на нацвідбір "Євробачення". Артистка здивувала листом до голови правління "Суспільного" задля зміни правил пісенного конкурсу.

Дата публікації
Кількість переглядів
288
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie