Джамала після різкої критики учасників нацвідбору "Євробачення" зробила важливу заяву: "Беру на себе"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Реклама

Українська співачка Джамала заявила, що готова підтримати учасників у підготовці їхніх пісень після критики попередніх демоверсій.

Річ у тім, що цьогоріч артистка виступає у ролі продюсерки нацвідбору на "Євробачення-2026". Співачка наголосила, що може допомогти доопрацювати треки до фінальної версії, навіть якщо виконавцям бракує ресурсів на професійну обробку. Вона закликала учасників надсилати якісно записані "демки", де вже чітко простежується структура пісні — куплет, приспів, бридж та основна ідея.

""Я не знаю, як зробити акцент наверх?" Зробимо. "В мене немає коштів на класний продакшн?" Окей, беру на себе. Зробимо", — нголосила Джамала у своїх соцмережах.

Реклама

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Зазначимо, що нещодавно Джамала не стрималася і різко розкритикувала демоверсії пісень, які надіслали учасники. Вона визнала, що чимало композицій мають низьку якість, слабке виконання та проблеми з інтонуванням, а деякі зовсім не відповідають стандартам міжнародного конкурсу. Попри різку оцінку, артистка відзначила, що серед усіх робіт вже є кілька гідних пісень, які привернули її увагу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що співачка Оля Полякова виявила бажання подати заявку на нацвідбір "Євробачення". Артистка здивувала листом до голови правління "Суспільного" задля зміни правил пісенного конкурсу.