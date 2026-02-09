Джамала пояснила, чи порушила Руслана правила нацвідбору агітацією голосувати за LELÉKA

Джамала і Руслана

Продюсерка Національного відбору на "Євробачення-2026" Джамала пояснила, чи порушила правила суддя конкурсу Руслана, коли агітувала голосувати за учасницю LELÉKA.

Цьогоріч нацвідбір не минає без скандалів. Суддю конкурсу Руслану запідозрили в порушенні правил. Річ у тім, що артистка агітувала голосувати за фіналістку LELÉKA. У користувачів закрались думки, чи дозволено це робити судді нацвідбору.

Продюсерка конкурсу Джамала на проєкті "Тур зірками" відреагувала на скандал. Артистка пояснила, що правилами це не заборонено. Виконавиця говорить, що Руслана висловлювала свою думку, коли їй дали слово.

"Може (закликати – прим. ред.). Так бувало. Дається слово члену журі й він говорить те, що думає. Бо інакше не давайте тоді слово. Мені здається, це справедливо. Кожен говорив про своє, хтось дуже емоційно, когось вразило", — прокоментувала артистка.

Нагадаємо, раніше продюсер Ігор Кондратюк заступився за Руслану. Також він висловився про представницю України на "Євробаченні-2026" — співачку LELÉKA.