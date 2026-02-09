ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

Джамала пояснила, чи порушила Руслана правила нацвідбору агітацією голосувати за LELÉKA

Продюсерка Національного відбору прокоментувала скандал, який розгорівся довкола судді.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джамала і Руслана

Джамала і Руслана

Продюсерка Національного відбору на "Євробачення-2026" Джамала пояснила, чи порушила правила суддя конкурсу Руслана, коли агітувала голосувати за учасницю LELÉKA.

Цьогоріч нацвідбір не минає без скандалів. Суддю конкурсу Руслану запідозрили в порушенні правил. Річ у тім, що артистка агітувала голосувати за фіналістку LELÉKA. У користувачів закрались думки, чи дозволено це робити судді нацвідбору.

Продюсерка конкурсу Джамала на проєкті "Тур зірками" відреагувала на скандал. Артистка пояснила, що правилами це не заборонено. Виконавиця говорить, що Руслана висловлювала свою думку, коли їй дали слово.

Судді нацвідбору на "Євробачення-2026" / © corp.suspilne.media

Судді нацвідбору на "Євробачення-2026" / © corp.suspilne.media

"Може (закликати – прим. ред.). Так бувало. Дається слово члену журі й він говорить те, що думає. Бо інакше не давайте тоді слово. Мені здається, це справедливо. Кожен говорив про своє, хтось дуже емоційно, когось вразило", — прокоментувала артистка.

Нагадаємо, раніше продюсер Ігор Кондратюк заступився за Руслану. Також він висловився про представницю України на "Євробаченні-2026" — співачку LELÉKA.

Дата публікації
Кількість переглядів
242
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie