Джамала показала, як з однорічним сином ховалася від балістичних ракет, і різко висловилася про обстріли

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала показала, як з однорічним сином під час обстрілу Києва ховалася в укритті від ворожих снарядів.

У ніч проти 23 червня Росія вкотре масовано обстріляла Україну. Більшість ворожих снарядів летіли на Київ. Джамала не нехтувала безпекою, тож під час сигналу повітряної тривоги перебувала в укритті. В Instagram артистка опублікувала фото, де вона зображена з однорічним сином.

Співачка поділилася, що спочатку вони з родиною ховалися від "Шахедів". Після відбою сигналу повітряної тривоги, небезпека з'явилася знову. Цього разу ворог атакував столицю балістичними ракетами, тож Джамала знову була в укритті. Артистка зазначила, що дії окупантів мають такий вигляд, ніби вони намагаються зламати та знищити українців.

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Джамала з однорічним сином / © instagram.com/jamalajaaa

"Як ви думаєте, що я хочу сказати...Як мама, яка щойно встала після повітряної тривоги — і за п'ять хвилин після відбою все починається знову. Балістика. Це справді відчувається як якийсь викривлений трюк, щоб зламати й знищити якомога більше з нас", - різко висловилася артистка.

Нагадаємо, раніше акторка Анна Сагайдачна показала, як в її родині минула жахлива ніч. Артистка разом із маленькою донечкою ховалася від гучних вибухів.