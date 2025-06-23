ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1279
Час на прочитання
1 хв

Джамала показала, як з однорічним сином ховалася від балістичних ракет, і різко висловилася про обстріли

Джамала розповіла, як для її родини минула ніч проти 23 червня, коли окупанти обстрілювали Київ.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала показала, як з однорічним сином під час обстрілу Києва ховалася в укритті від ворожих снарядів.

У ніч проти 23 червня Росія вкотре масовано обстріляла Україну. Більшість ворожих снарядів летіли на Київ. Джамала не нехтувала безпекою, тож під час сигналу повітряної тривоги перебувала в укритті. В Instagram артистка опублікувала фото, де вона зображена з однорічним сином.

Співачка поділилася, що спочатку вони з родиною ховалися від "Шахедів". Після відбою сигналу повітряної тривоги, небезпека з'явилася знову. Цього разу ворог атакував столицю балістичними ракетами, тож Джамала знову була в укритті. Артистка зазначила, що дії окупантів мають такий вигляд, ніби вони намагаються зламати та знищити українців.

Джамала з однорічним сином / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з однорічним сином / © instagram.com/jamalajaaa

"Як ви думаєте, що я хочу сказати...Як мама, яка щойно встала після повітряної тривоги — і за п'ять хвилин після відбою все починається знову. Балістика. Це справді відчувається як якийсь викривлений трюк, щоб зламати й знищити якомога більше з нас", - різко висловилася артистка.

Нагадаємо, раніше акторка Анна Сагайдачна показала, як в її родині минула жахлива ніч. Артистка разом із маленькою донечкою ховалася від гучних вибухів.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1279
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie